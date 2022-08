7mag.re

Quand la "génération inculte" flirte avec les symboles nazis

Tout est parti de TikTok et de la création d'une jeune femme ayant stylisé un symbole de rébellion pour la fameuse génération Z... A tous ceux nés entre 1997 et 2010 tentés de se faire tatouer le symbole, il pourrait être utile de faire un petit retour vers les cours d'histoire et notamment la sombre période du nazisme.