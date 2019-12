Courrier des lecteurs Quand la RATP et la SNCF sabordent la France !

Je ne reviendrai pas sur les mouvements sociaux au sujet des retraites, je ne les conteste pas.



Ce qui m'exaspère au plus haut point c'est la prise en otage par deux corporations, des citoyens,qui paralyse la France pour des revendications personnelles et idéologiques, sous prétexte qu'elles font la grève pour nous !



Suite à l'intervention fumeuse de Edouard Philippe, il a été décidé que la grève RATP et SNCF, sera reconduite jusqu'à Noël !

Belle solidarité avec les français, qui,même s'ils adhèrent au mouvement, ont besoin de travailler !



Quid de cette dame qui a épuisé ses RTT, ses jours de vacances, et qui doit trouver à se loger à Paris le temps de la crise, et avec quel argent ?



Quid de ces parents, qui doivent confier leurs enfants à garder, quitte à prendre un ou plusieurs jours d'absence sans traitement ?



Quid des commerçants parisiens qui font 50 % de leur chiffre d'affaire lors des fêtes de fin d'année ?



Quid de ces employés mis en chômage technique faute de clients ?



Quid de ces magasins qui vont devoir mettre la clé sous la porte, après déjà, une année catastrophique avec les gilets jaunes ?



Quid de ces étudiants à qui on a refusé une embauche en CDD le temps des fêtes ?



Quid des papas divorcés qui ne pourront aller voir leurs enfants à Noël ?



Quid de ces familles qui se faisaient une joie d'aller passer les fêtes en famille chez les grands -parents ?



Quid du tourisme, pourvoyeur de recettes ?



On dit "merci qui "?



Je ne suis pas contre le droit de grève, mais pour un service minimum. Et pas pour deux trains sur 10, de façon à ne pas prendre nos concitoyens qui veulent travailler, en otage ! Alain NIVET, Bellepierre Lu 151 fois







