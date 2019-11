La grande Une Quand la Ligue de Foot de La Réunion se transforme en CCAS On peut évoluer en Régionale 1 et se retrouver sur la paille. C’est l’expérience amère que vit actuellement un joueur métropolitain recruté par un club du sud de La Réunion. Afin de pallier la défaillance financière de ce club, c’est étrangement la Ligue Réunionnaise de Football qui a accordé un coup de pouce financier au joueur.

L’élite du foot péi n’échappe pas aux difficultés financières. Ce n'est pas une nouveauté. Plus étrange demeure l’intercession de la Ligue Réunionnaise de Football qui est venue aider directement et financièrement un joueur en lieu et place du club concerné. La LRF, et avec l’aval de son trésorier adjoint, a donné en chèque et en espèces une somme d’argent à un joueur qui se retrouve sans ressources à La Réunion.



Le litige étant encore ouvert avec son club, nous tairons pour le moment le nom de ce joueur. Néanmoins, au-delà des difficultés financières que rencontre ce club sudiste historique et pensionnaire actuel de la Régionale 1, c’est l’action sociale "façon CCAS" de la LRF qui pose question.



Le 20 avril dernier, ce joueur est recruté par ce club sudiste qui concourt en haut de l’affiche du football réunionnais : autrement dit au sein de la Régionale 1.

Mais la situation se dégrade très vite pour ce joueur. Nouvellement arrivé à La Réunion, il est provisoirement hébergé dans un gîte. Il le dit lui-même dans un courrier adressé à la FFF début novembre 2019, "les banques ont refusé de m’ouvrir un compte", sans une adresse fixe. C’est donc sur le compte de sa mère, en métropole, que les premiers versements de son cachet de footballeur sous contrat "fédéral" transitent.



Les relations s’enveniment avec le président du club sudiste qui l’a recruté. Les versements qui sont dus au joueur lui parviennent par chèques, mais surprise, sont sans provision…



Las de cette situation, le footballeur originaire de la région Île-de-France déclenche début novembre une procédure auprès de la toute puissante Fédération Française de Football qui, en son sein, met à disposition des joueurs une Commission des litiges. C’est cette instance parisienne, qui tente de régler les conflits survenant entre les clubs et les joueurs, qui a donc été saisie par ce footballeur le 5 novembre dernier.



