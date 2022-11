7mag.re Quand la France a un Incroyable Talent fait passer une artiste jouant de la flûte avec son vagin

Autant le dire tout de suite, le numéro présenté hir soir dans l'émission de M6, La France a un Incroyable Talent n'est pas du meilleur goût. Entre hilarité et dégoût, les jurys et spectateurs ont assisté à un numéro dans lequel une femme a joué de la flûte avec son vagin. Par 7mag.re - Publié le Mercredi 9 Novembre 2022 à 17:17



En tant que présentatrice de l'émission, Karine Lemarchand a commencé par LIRE LA SUITE ET VOIR LA VIDEO