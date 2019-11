Courrier des lecteurs Quand la CGTR Commerce s'immisce dans la vie des familles

Mr Bricolage condamné pour non respect des horaires légaux ....



La CGTR Commerce s'appuie sur un arrêté préfectoral datant de 1966 . Il a donc 53 ans !



Arrivé à la Réunion, en 68 , je puis vous dire que; à cette époque, les grandes surfaces telles que le Prisunic, Super Times, Score Chatel, les établissements Ravate, étaient peu nombreux. À St Denis, il n'y avait que deux boulangeries, et une crèmerie !



Et voilà que la CGTR, dont le président n'était pas né en 66, nous sort de derrière les fagots cette disposition qui n'est qu'un arrêté préfectoral maintenant inadapté.



Les Réunionnais ont suivi l'évolution de leur temps, et leur consommation aussi.



Alors, la CGTR lé la pour défendre les intérêts des familles et faire en sorte que le repos soit dominical soit respecté!



Mais de quoi je me mêle ? En quoi la CGTR s'autorise-t-elle à dicter la conduite à tenir aux familles ?



Je prends en exemple le cas de nos étudiants qui ont du mal à boucler leur fin de mois ( 47 à Mr Bricolage), et qui trouvent dans le travail du dimanche une maigre ressource.



Je pense à ces personnels qui choisissent de faire des heures sup le WE pour ramener un peu d'oseille à la maison, soit pour boucler les fins de mois, soit pour aider un enfant étudiant, soit pour un projet de voyage , de construction ou autre.



Ce travail le WE est mieux rémunéré , et sont prévus des jours de repos compensatoires.



Bien sûr, les faux pensants diront que cela rapporte aux entreprises ! Ces entreprises , souvent font leur chiffre d'affaire de la semaine, le WE ! Et alors ? tout le monde y trouve son compte !.



Une radio trottoir, ce soir à la TV interrogeait des gens sur la question; Résultat : il faut protéger la vie de famille ! Mais de quoi je me mêle ? Tu vis ta vie comme tu l'entends, et ne te mêle pas de celle des autres. Ils sont responsables !



Il m'est arrivé d'aller aux Pennes -Mirabeau, dans les Bouches du Rhône . Cet endroit est un immense village composé d'un nombre considérable de magasins de toutes sortes; J'ai pu constater, que pour beaucoup,c'était la sortie du dimanche. Envie d'acheter, de consommer, de rêver, de faire des projets.



Qu'on nous fiche la paix et que l'on ne dicte pas aux familles la conduite à tenir !



Laissons aux employés volontaires le libre choix de leurs horaires et leurs jours de travail !



