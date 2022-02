Revenir à la Rubrique MAIRIE DE SAINT PAUL Quand l’amour inspire les Saint-Paulois.es La Municipalité de Saint-Paul remercie l’ensemble des participantes et des participants au concours photo baptisé « Mi ème Saint-Paul » organisé à l’occasion de la Saint-Valentin.

Vous avez été très nombreux à envoyer vos photos les plus romantiques du territoire pour déclarer son amour. Ces clichés témoignent du romantisme qui se trouve en vous. Merci encore d’avoir partagé avec nous vos coups de cœur !

Grâce à vos contributions, une exposition grandeur nature sera visible dans les Bassins de vie à partir de la semaine prochaine. Vous pourrez observer les photographies sélectionnées. Ouvrez grands les yeux ! Vous retrouverez vos créations artistiques !

Toutes les clichés ne pourront être affichés. Nous avons donc décidé de les publier sur le site internet de la commune. Découvrez-les ci-dessous.

F.MP – L’Étang 3 F.MP – Le soleil F.MP – La forêt F.MP – Le Débarcadère F.MP – L’Étang F.MP – La forêt F.MP – L’Étang 2 Annabelle Fournier – Le Débarcadère Vanessa Vingadessin – Le Maïdo Julie Enilorac – La mer Élodie Jeannette Samuel Savignan – La plage de la Saline-les-Bains Catherine Barre – Le front de mer Anne Sophie Laude – Les canots de Saint-Paul Marion B. – Le soleil de Boucan Canot Marion B.- Saline-les-Bains Marion B- Le soleil en mer Marion B. – Piton Maïdo Marion B. – Le Maïdo Marion B. – Cap La Houssaye Lilou Delalune – Le port de Saint-Gilles Lilou Delalune – Le port de Saint-Gilles Lilou Delalune – Le Débarcadère Lilou Delalune – Le Débarcadère de nuit Jean Loristil Séverin – La mer Jean Loristil Séverin – La mer Myrella Gastellier- Le port de Saint-Gilles Myrella Gastellier – L’Hermitage Myrella Gastellier – Le Cap Homard Nafissah Dabeedin – Le front de mer de Saint-Paul Nafissah Dabeedin – Le front de mer de Saint-Paul Éric TANG KWOR – Le Débarcadère Éric TANG KWOR – Le cocotier de la nuit Éric TANG KWOR – La mer Éric TANG KWOR – Le centre-ville de Saint-Paul Bastien Laïka – Le pont de la Grotte du Peuplement Bastien Laïka – Le pont de la Grotte du Peuplement Bastien Laïka – Le moulin à eau Bastien Laïka – La route du moulin à eau Car, la Municipalité a voulu faire un clin d’œil aux artistes en herbe ou confirmés qui ont participé. Cette démarche participative valorise le territoire de Saint-Paul. Cette action citoyenne donne un visage idyllique, impressionnant, vibrant, touchant et amoureux à notre belle cité Saint-Pauloise.

Vos clichés reflètent la beauté, la richesse et la diversité de Saint-Paul qui représente une Ville où il fait bon vivre et une terre accueillante et participative.







