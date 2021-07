Courrier des lecteurs Quand l'Union européenne se prend pour la grenouille qui voulait être plus grosse que le bœuf

Quand l'Union européenne rejoue Lafontaine et se prend pour la grenouille à l'égo énorme qui voulait être plus grosse que le bœuf. Par Alain Rochefort - Publié le Vendredi 23 Juillet 2021 à 17:23

Non contente de vouloir appliquer ses propres normes « Made in UE » comme des Tomates et melons cubiques, des Bananes droites pour des conditionnements plus pratiques, les dimensions conseillées des lunettes de WC et j’en passe comme les sardines en boites etc…, voilà une grande nouveauté depuis Jeudi dernier (c/o l’express) elle veut obliger les membres de l’Union à transformer leurs militaires en salariés Lambda soumis au strict droit du travail civil.



Cet arrêt Européen sur le temps de travail des armées impacterait l’ensemble des militaires : Soldats, Gendarmes, Militaires de la sécurité Nationale ; bref tous les acteurs de notre défense.



Imaginez : une nuit un crime est en train de se commettre. Un appel au secours à la Gendarmerie Nationale… Réponse : revenez demain matin à 8 heures nous sommes en repos ou encore mieux une attaque terroriste dans une ville de France : réponse des militaires nous sommes en récupérations, revenez demain matin.

Et pire encore sur les théâtres d’opérations extérieures. 35 heures, RTT, récups, congés annuels 4 semaines.



Non la bande de ribouldingues de Bruxelles a perdu la raison ou bien ils montent un one man show de « ouf ». Ce n’est pas possible ça.



-Allez les ptits à l’attaque que crie le sergent

-Non chef pas aujourd’hui on est de repos !



La France seule présente encore en Afrique car délaissée par les autres partenaires de l’UE ne peut plus à elle seule tout supporter en plus avec une armée en contrat CDI ou CDD et syndiquée de plus.



