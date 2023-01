Quand l’Europe rencontre la filière du cinéma animé, cela se passe sur le Territoire de la Côte Ouest !

Territoire d’ancrage et d’excellence culturelle et économique, l’Ouest et le TCO en particulier, se penchent également sur les enjeux de la filière d’animation cinématographique.Le secteur s’est en effet développé autour d’un écosystème :Malgré l’insularité, la filière d’animation réunionnaise a su se développer. En 2021, elle représente environ 4 M€ de chiffre d’affaires et emploie 120 personnes à La Réunion.La visite des députés a été l’occasion de faire un bilan sur la problématique du foncier et de l’immobilier, sur la formation et le recrutement face à la forte concurrence des studios internationaux, au manque d’animateurs en 2D ou en 3D, ou encore sur le problème de financement des entreprises.De son côté, le TCO souhaite construire un environnement favorable au développement de cette filière à fort potentiel de création d’emplois. Ainsi, en 2022, l’intercommunalité a accompagné des projets tels que « l’ILIADE » (L’Institut de L’Image, de l’Intelligence Artificielle et du Design Émergent), porté par l’ILOI, « KREANIM » porté par des entreprises locales favorisant un parcours allant du bac au bac +5, ou encore « STUDIOS D-MONDES – REUNION Island Production » du Groupe D2J dans le cadre de l’appel à projets France 2030 du Centre National du Cinéma et de l’image animée. Elle a également apporté un soutien inédit au collectif Bouftang pour la réalisation d’un état des lieux du secteur des professionnels du jeu vidéo à La Réunion.Le soutien financier du secteur public paraît essentiel via des fonds européens, des subventions du Centre National du Cinéma et de l’image animée ou encore par des financements de France 2030…