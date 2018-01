Quand je vois les dégâts de la ville de St-Pierre et de ses écarts...

... Je me dis que c'est aussi la responsabilité du 1er magistrat de la commune de faire en sorte que l'eau de crue soit contrôlée et maintenue dans son lit.



C'est un travail à faire avec sérieux qui ne doit pas être bâclé. L'urbanisation intensive, des dérogations électoralistes, et une mauvaise gestion des infrastructures et des équipements due à l'incompétence de certains services, conduisent à ce genre de catastrophes.



Pourquoi donc s'étonner, lors des fortes pluies, que la nature reprenne ses droits. On enlève un écoulement naturel, l'eau trouvera tjrs sa place pour ruisseler.... »