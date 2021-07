Quand des minorités, comme d’habitude, décident d’imposer leurs exigences.

Les exemples récents pullulent.



A tous les ANTIS qui sont nés avec une tototte (sucette) dans la bouche fabriquée par la maison SA ANTI.



Antis ceci, antis cela, anti tout : pass, contraintes, directives, ordres, société, discipline, bref à la limite, pourquoi pas, anti-français (c’est surement dans les gênes) et tout ce que l’on peut envisager pour vivre raisonnablement en bonne entente dans la société actuelle en préservant son voisin et en ne provoquant pas cette fracture dans la société. Car vous en êtes les premiers responsables, n’est-ce-pas, en vous pavanant en-tête de cortèges avec des panneaux débiles. Il y en a même qui font la comparaison avec la Shoah; vous vous rendez compte du stade où nous en sommes arrivés.



Rappelons qu’actuellement les décédés du Covid sont, outre les personnes atteintes de comorbidités médicales profondes, des personnes non vaccinées. Fermons la parenthèse.



Certes être antivacc est un droit, mais ce droit n’en n’est plus un quand par votre comportement vous mettez en danger la vie d’autrui (voir la loi : délit sur la mise en danger *) et que c’est bien vous, qui en ne respectant pas les préconisations, nous privent, nous autres, de notre liberté. Car à force les contraintes deviendront de plus en plus strictes pour tous.

A ce moment-là que direz-vous donc encore ! Etat tyrannique, politiques de dictateurs, politiciens dégagez. He bien ! Ce n’est pas le temps de faire la révolution n’en déplaise à Mélenchon.



Je suis loin d’être du bord LREM, mais apprenez donc à réfléchir sainement au lieu de gesticuler dans les médias au nom de je ne sais quel principe inepte avec des arguments du Moyen-âge.



Ne soyez pas comme ces troupeaux de dindes dans lesquels quand une glougloute, toutes les autres glougloutent en chœur ! Le vacarme je ne vous dit pas.



J’espère que parmi les Réunionnais et Réunionnaises conscients du drame qui se joue, n’écouteront pas les sirènes de la discorde.





*La mise en danger de la vie d’autrui est punie d’un an d’emprisonnement et de 15.000 € d’amende. Si les risques auxquelles a été exposée la personne se réalisent, on entre dans le champ de l’homicide involontaire ou de l’atteinte à l’intégrité physique.