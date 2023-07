Quand des lycéens livrent une interprétation de “Paris-Berlin (In meinem Kopf)”…

Le 8 juin dernier, sur la scène de la salle Alain Peters, des élèves de seconde du Lycée Évariste de PARNY ont livré une interprétation de “Paris-Berlin (In meinem Kopf)”, chanson qu’ils ont créé dans le cadre de l’opération “Les Fabriques à Musique” de la SACEM, en collaboration avec LÉSPAS culturel Leconte de Lisle et le Rectorat de La Réunion. Tout au long du 2ème semestre de l’année scolaire 2022-2023, ces jeunes de la classe d’Allemand de Frédérique BONNE ont pu bénéficier de la présence et des conseils d’un auteur-compositeur, Henry DUFFOUR, afin de guider leur plume pour écrire collectivement une oeuvre musicale en lien avec leur programme scolaire mais qui leur a permis également de jeter un regard artistique sur leur réalité d’adolescent(e)s. Cerise sur le gâteau, Claude LEMESLE (auteur de plus de 4000 chansons pour Dassin, Fugain, Bécaud, … et Président d’honneur de la SACEM) était présent lors de cette restitution.