Communiqué Quand des élèves rencontrent Mozart

Plus de 150 élèves de toute l'île ont participé à un projet académique et pluridisciplinaire baptisé "À la Rencontre de Mozart", dont la cérémonie de restitution s'est déroulée ce mardi. Par N.P - Publié le Mercredi 11 Mai 2022 à 15:49

« A la rencontre de Mozart » avec Alice Ferrière et l’ACAR



En clôture du projet académique et pluridisciplinaire « A la Rencontre de Mozart », plus de 150 élèves de toute l’île – du primaire en passant par le collège jusqu’au lycée – avaient rendez-vous ce mardi avec la chanteuse lyrique et mezzo-soprano réunionnaise Alice Ferrière à l’amphithéâtre Lacaussade sur le Campus du Moufia pour « met' Mozart en l'air ».

En ouverture de cette restitution d’un projet mené tout au long de l’année scolaire pour découvrir l’univers de ce compositeur cosmopolite et universel qu’a été Mozart, l’association Les Amis de la Culture allemande à La Réunion (ACAR), co-organisatrice de l’événement, a tenu, en présence de son mari, à rendre un hommage en images, paroles et musique à Christine Hubier, décédée l’an dernier après une longue maladie. Cheville ouvrière de l’association, ancienne professeure d’allemand, pionnière des échanges scolaires entre notre île et les pays de langue allemande, elle a été, avec son ancienne élève Alice Ferrière, l'initiatrice d’événements pour la promotion de la langue allemande par le biais de la musique classique.



Le temps et l’énergie investis par les groupes des participants en provenance d’une dizaine d’établissements scolaires de toute l’Académie ont prouvé que cette mission de promotion a encore été largement accomplie cette fois-ci.

Une trentaine d’élèves de CM1 et CM2 de l’école primaire Gabriel-Macé de St-Denis, bénéficiant déjà d’une solide

formation musicale grâce au dispositif CHAM, ont ouvert le bal en déclamant des poèmes, en entonnant des chansons autour de Mozart sous la direction et accompagnés au piano par leur professeure de chant, Evie Grondin.



L’enthousiasme, la spontanéité et l’expressivité tout autant que le sérieux affiché par les enfants de leur âge étaient touchants.

Des danseuses très souples, élèves de 2nde du Lycée Moulin-Joly de La Possession encadrées par Christine Toullec, ont transporté le public dans un autre monde par une chorégraphie à la fois très fluide, vigoureuse et sensible, inspirée par le sublime trio « Suave sia il vento » tiré du 1er acte de l’opéra mozartien « Cosi fan tutte ».



Des lycéens de 1ère d’Evariste-de-Parny de Plateau-Caillou sous la direction de Frédérique Bonne ont ensuite livré une version théâtrale très émouvante et à la fois imprégnée d’une bonne dose d’humour créole de la place qu’ont occupée les femmes dans la vie et la genèse des œuvres de Mozart, de sa mère Anna en passant par sa sœur Nannerl, parfois un peu jalouse du succès encombrant de son frère ne lui laissant qu’une place à l’ombre de son génie, jusqu’à sa femme Constanze souvent dans le rôle d’une muse inspiratrice.

Une parodie complètement disjonctée d’une publicité pour les fameuses « Mozartkugeln », cette célèbre spécialité pralinée mariant pâte d’amande à base de pistache et crème de truffes, concoctée par les élèves de Terminale du Lycée Roland-Garros du Tampon soutenus par leur enseignante Anne Riehm, a beaucoup sollicité les muscles du rire du public en clôturant ainsi un voyage riche en

émotions à travers l’univers mozartien et en remportant un franc succès.



Cette expérience innovante et motivante permettant d’aborder l’apprentissage de l’allemand sous un angle complètement nouveau et inattendu sous la baguette de la maestra Alice Ferrière et d’enseignants impliqués, suivis par des élèves conquis et inspirés ne demande qu’à être renouvelée.