Parlons Démocratie. Ah oui on peut en parler !

QUAND DÉMOCRATIE RIME AVEC HYPOCRISIE …



Nombreux sont les Réunionnais qui sont estomaqués quand des représentants ou porte-paroles des syndicats, à tee-shirts rouges, osent nous dire les yeux dans les yeux et trémolos dans la voix que les manifestations ne sont pas « faites pour ennuyer (em…) la population ».



Ces représentants seraient t’ils si idiots pour ne pas comprendre qu’ils portent atteintes à la vie de tous les jours de leurs compatriotes :



- Barrages et plans escargots sur les routes = pertes de temps, retards dans les entreprises et donc réactions des employeurs



- Menaces de pénuries sur les importations de denrées alimentaires à cause du port bloqué (il ne faut pas oublier les salaires mirobolants des dockers et grutiers portuaires en métropole. Vous en tomberiez à la renverse)



- Menaces sur les distributions d’énergies : EDF et usine du Gol bloqués



- Ruptures de distributions de carburants à prévoir : super pour les travailleurs qui doivent se rendre à leur travail



- Perturbations à la porte des Hôpitaux où les acharnés syndicalistes n’ont rien à y faire sinon pour perturber le fonctionnement



- Projet du jeudi noir 23/3



- ETC…. Toutes ces actions ne ressembleraient t’elles pas à des actes de pur terrorisme prenant la population comme bouclier moral à leurs frénésies de pouvoir.



Que veulent ils en fait ? Montrer leurs muscles, prétendre que la gouvernance appartient à la rue, déterminer celui qui pis… le plus loin et instaurer leur dictat sur la population et l’économie. N’oublions pas leurs origines pour un certain nombre de ces syndicats : l’idéologie Bolchévique de la grande famille communiste (encore aux manettes de la Région).



Ils ont besoin de se re-justifier dans le monde politique.



Mais le pire c’est quand même que ces syndicats qui prétendent vouloir abattre le gouvernement actuel, mordent la main qui les nourrit. Car oui ces organisations bénéficient de subsides de l’État. Comique NON !



Les Martinez et autres se foutent vraiment de nous car en fait ils ressemblent à ces politiques qui ne travaillent (c’est peu dire) que pour leurs élections ou réélections.



Et pourtant quand les syndicats hurlent à l’ANTIDÉMOCRATIE que font-ils eux si ce n’est, par le montage de leurs manifestations une des pires



ANTIDÉMOCRATIE pour notre île qui n’a pas besoin de ça pour continuer à progresser.



Assez nous faire punir par ces syndicats !!!!!!