Communiqué Quand cohésion rime avec intégration chez les BTS au lycée Cluny de Sainte Suzanne

Un mois après la rentrée des classes, il est temps pour les étudiants des 4 filières BTS du lycée Cluny de Sainte Suzanne de faire connaissance et de se côtoyer. Par N.¨ - Publié le Jeudi 22 Septembre 2022 à 17:15

Dans un cadre informel, ce sont plus de 125 étudiants et une vingtaine d'enseignants qui ont pris la direction de l'Ouest pour une journée détente ce jeudi 22 septembre. Cette journée se voulait propice à des échanges et à créer du lien entre étudiants ; ce qui n'est pas automatique chez la plupart d'entre eux, surtout chez les nouveaux arrivants. Pour rappel le lycée abrite 2 ministères, celui de l'Education Nationale et celui du Ministère de l'Agriculture et offre un panel de formations diplomantes que ce soit dans le commerce, le tourisme, le service à la personne, l'animation et le développement des territoire, ou encore la vente et ce de la 3ième Pro au BTS.



Ce jeudi donc, ce fut une journée où enseignants et étudiants ont laissé le cartable et les cours pour se retrouver à la plage de l'Ermitage pour s'activer autour d'activités ludiques et récréatives. Un groupe d'activités intitulé “Parcours Challenge” a été créé par les enseignants de sport et ce sous la houlette de Mr Cassilingom C qui a surveillé de près les préparatifs et aussi l'organisation de cette journée. Il est à saluer dans la foulée la mobilisation des autres enseignants qui ont permis d'optimiser ce moment. C'est une énième session pour le lycée de programmer à la même période une journée d'intégration. C'est un moment idéal pour les étudiants de se “lâcher” et surtout de prendre leurs marques et leurs repères tant au niveau de sa propre classe mais aussi de celles de ses voisins, il en va de l'intégration de tous.



Le “Parcours Challenge” explique à lui seul le contenu de cette journée car c'est le reflet du parcours de chaque étudiant qui voudra réussir. Il en va de soi, que ces activités n'ont pas connotation de “compétition” mais “d'entraide”. Des groupes ont été créés et responsabilisés par des enseignants encadrants qui ont joué le jeu de la participation et de mener son staff à caracoler en tête de chaque activité...la notion de parcours et de challenge trouve bien sa place ici.



Ce moment de partage et de convivialité à travers des groupes qui ne se connaissent pas forcément est synonyme d'intégration et d'ouverture pour ces jeunes qui doivent sympathiser entre eux afin d'exceller. Le travail d'équipe, est tout un symbole mais aussi une source de réussite dans la plupart des cas, autant le faire à travers des activités qui ont demandé de l'empathie ou de la solidarité.



Le lycée veille ainsi chaque année au bien être de ses élèves et de ses étudiants. Il est primordial que chacun trouve sa place et se mobilise afin de se créer son propre projet scolaire et de se projeter dans sa vie professionnelle et par déclinaison de construire son avenir.



Encore une journée réussie ! Elle fut remplie de rires et de taquineries où l'entraide et la solidarité ont laissé place à la cohésion de groupes avec en filigrane un climat positif et bienveillant, ce qui cimentera la place de chaque étudiant dans son environnement estudiantin. Vivement la prochaine...



Daniel GANOFSKY -Enseignant au lycée Cluny de Sainte Suzanne