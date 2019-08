Quand ban’ gramounes y rencontrent marmailles pendant les vacances…

Pour la 3ème année consécutive le CCAS en étroite collaboration avec la Cellule Animation de la ville a reconduit le projet de “Rencontres Intergénérationnelles entre les Séniors, les jeunes et les enfants des Accueils Collectifs de Mineurs”. Cette initiative du CCAS a pour objectif de lutter contre l’isolement des séniors, de favoriser les actions de rencontres conviviales et de rapprocher les générations à travers les ateliers artisanaux.



Pour ce séjour de Juillet/Août 2019, les activités s’articulaient autour du Développement Durable. Il était donc important que les séniors et les enfants soient sensibilisés sur la préservation de l’environnement en général.



En concertation avec la Cellule ALSH et les Présidents des Clubs des Personnes Âgées ont défini 3 sites le centre Mixte du Bernica, le centre primaire du Guillaume, le CASE de Laperrière : ont honoré ces rencontres intergénérationnelles.

32 jeunes du quartier de Laperrière à Fond Jardin ont participé aux Ateliers Vacances organisés par l’association “Réunir Pour Réussir” ce projet est soutenu par les services de la Ville (la DJPCS et la Cellule ALSH).



Le CCAS a profité de l’occasion pour mettre en œuvre le projet de “Rencontres Intergénérationnelles” lors de la Journée de Clôture du séjour sur les 3 sites les séniors et les enfants ont pu bénéficier de l’activité “Customisation de panier” proposé par l’association “3ZA” de la Saline ainsi que l’initiation au tressage à base de piquant rouge avec l’association “les Tamarins de l’Ouest”.

Le point fort de ces journées de rencontres restent le repas partage entre les séniors et surtout l’animation musicale assurée par un orchestre.



Aussi, les gramounes ainsi que les marmailles se sont déhanchés sur de la musique en direct live.