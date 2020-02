"Quand baleines et tortues nous montrent le chemin": Une histoire qui fait du bien

"Ma propre connaissance de la faune et des fonds marins de La Réunion que je filme depuis 30 ans, l’utilisation de recycleurs -matériel de plongée ne produisant pas de bulles et donc aucun bruit- et de caméras 4K grande vitesse nous ont permis d’approcher au plus près baleines et tortues afin de filmer les moments clés de leur existence et d'entrer dans leur intimité. Après deux années de tournage, nous avons réussi à filmer des comportements uniques sur les baleines et les tortues marines. Un documentaire plein d’espoir pour faire évoluer nos consciences, tel est mon souhait de réalisateur", explique Rémy Tezier.



Ce film documentaire raconte que depuis quelques années, les baleines à bosse et les tortues marines sont de retour dans les eaux de l'île de La Réunion qu'elles avaient complètement désertées. Pourquoi et que viennent-elles chercher ? Pour comprendre les raisons de ce phénomène, ce film suit les pérégrinations d'un jeune baleineau de sa naissance à La Réunion jusqu'à son départ pour l'Antarctique et d'une tortue verte qui a grandi à l'île de La Réunion et qui s'apprête à repartir vers son île de naissance pour se reproduire. Dans leur sillage, nous croiserons des naturalistes, des photographes, des scientifiques qui tous participent à leur protection. Cette histoire est un formidable espoir pour la biodiversité et un bel exemple pour la planète.



"Je voulais faire un documentaire où je mets les animaux au premier plan et les hommes au deuxième plan. Je voulais montrer que les décisions marchent, et c'est le cas de la Réunion. Il y a deux niveaux de protections, avec des décisions locales qui vont permettre aux tortues marines de se développer, et les décisions internationales qui participent à la protection et au développement des baleines", ajoute Rémy Tezier.



"Ce qui est important pour moi, c'est la projection de presse et aussi la première projection. Pourquoi la première est importante, c'est parce que c'est le moment ou vous lâchez votre film. Après c'est fini, vous n'y pensez plus. Un film c'est une obsession. C'est comme un peintre, un écrivain, là c'est fini, vous pouvez passer à la suite", conclut Rémy Tezier.



La première diffusion du film documentaire "Quand baleines et tortues nous montrent le chemin" se fera demain jeudi 13 février à 20h sur Canal+. Une avant première aura lieu jeudi 13 février à 19h30 au Ciné Cambaie puis une diffusion le samedi 15 février à 16h au Ciné Cambaie.



Le réalisateur Rémy Tezier au micro de Regis Labrousse :