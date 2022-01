40 photos prises dans 5 villes différentes viennent garnir le célèbre site participatif de traque aux dépôts sauvages ou des lieux de dépôt prévus pour encombrants ou déchets verts. Problème : le mélange des deux familles de déchets ne fait pas bon ménage et ne facilite pas la vie des collecteurs.



"En ce début d'année, on note des tas d'encombrants où l'on trouve de tout sauf des encombrants ! Quand allons-nous trier correctement ?", s’exclame l’administrateur du site Bandcochon qui espère plus de sévérité à l'avenir de la part des commune et des intercommunalités qui "ne font que menacer de sanctionner mais en réalité rien n'est fait".