Quand allez-vous toucher la prime de 100 euros ?

​Le versement de la prime de 100 euros promise par le gouvernement tombe entre ce mois de décembre et celui de février, en fonction des cas. Par Sophie Fontaine - Publié le Lundi 27 Décembre 2021 à 09:54









Ceux qui touchent la prime en décembre



À noter que le versement n'est pas automatique pour les salariés qui ont plusieurs employeurs, ceux en contrat court, les intermittents du spectacle, les journalistes professionnels rémunérés à la pige, les vacataires du secteur public, les collaborateurs occasionnels du service public, les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs et les salariés à domicile. Toutes les personnes de plus de 16 ans résidant en France qui ont perçu, au titre de la période courant du 1er janvier au 31 octobre 2021, une rémunération inférieure à 26 000 € bruts doivent percevoir cette indemnité, attribuée par le gouvernement pour faire face à la hausse des prix de l'énergie et des carburants. L’aide d’un montant de 100 euros , versée en une seule fois, est individualisée. Si les deux membres d'un foyer gagnent moins de 2 000 € nets par mois, ils en bénéficieront tous les deux.La prime est versée selon un calendrier, en fonction du statut des bénéficiaires, jusqu’au plus tard le 28 février 2022.Les premiers à avoir reçu cette indemnité inflation sont les étudiants boursiers, entre le 13 et 14 décembre dernier.Viennent ensuite les travailleurs non-salariés (travailleurs indépendants, agriculteurs et professions libérales) et salariés de particuliers employeurs, à partir du 20 décembre 2021, puis les salariés du secteur privé, qui eux doivent percevoir l’aide courant décembre 2021, sauf impossibilité pratique.À compter du mois de janvier, sont concernés : les agents publics, les bénéficiaires de minima sociaux et d'autres prestations sociales et étudiants non boursiers bénéficiaires des aides au logement.Les retraités qui entrent dans les conditions d’attribution seront les derniers à recevoir l’aide, en février.À noter que le versement n'est pas automatique pour les salariés qui ont plusieurs employeurs, ceux en contrat court, les intermittents du spectacle, les journalistes professionnels rémunérés à la pige, les vacataires du secteur public, les collaborateurs occasionnels du service public, les travailleurs indépendants, les auto-entrepreneurs et les salariés à domicile. Ces derniers doivent effectuer des démarches particulières