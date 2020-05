La grande Une Quand Xavier Bertrand raconte comment il a pris un ancien préfet de La Réunion en flagrant délit d'incompétence et l'a viré Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 7 Mai 2020 à 13:06 | Lu 4065 fois





Ce jour-là, nous raconte Le Monde," Xavier Bertrand commence à prendre la mesure des périls sanitaires qui pèsent sur le pays". (...) Il éprouve aussi la toute-puissance de la haute administration… et son incurie, parfois. 'Au moment du chikungunya, je vois que les préfets nous disent que tout est sous contrôle, mais il y a un truc que je ne sens pas…', témoigne-t-il. L’actuel président du conseil régional des Hauts-de-France a en mémoire une réunion de crise, un lundi matin, dans le bureau de François Baroin, alors ministre des outre-mer. Il restitue un échange savoureux au sujet de La Réunion.



Xavier Bertrand, aujourd'hui président de la Région des Hauts de France, a été ministre de la Santé du au

Bertrand : 'Je vais vous dire un truc, je ne sens absolument pas ce connard de préfet là-bas qui me dit que tout est sous contrôle…'.

Bertrand : 'Pourquoi ?'

A ce moment-là, une voix lance : 'Euh… C’est moi, le préfet' !

Xavier Bertrand ne se démonte pas.



'Je lui réponds : “Je m’en fous, vos alertes, je ne les sens pas'. 'D’ailleurs, j’obtiendrai ensuite son départ de La Réunion'.



Car le malheureux préfet, Laurent Cayrel, muté dans le Morbihan en juillet 2006, a entre-temps aggravé son cas.



"Les scientifiques me disaient : 'M. le ministre, c’est pas mortel, personne n’est jamais mort de ça !', poursuit Bertrand.



'Or, un jour, un député me dit : 'Tu sais on a un vrai problème sur l’île, on ne trouve plus de corbillards'. Je me dis, comment ça ?, il n’y a pas eu d’accident, alors j’appelle le préfet, je lui dis : 'Ça va, tout va bien ?', lui : 'Oui, c’est sous contrôle M. le ministre, tout va bien'.



Je lui dis : “Ça vous dérangerait d’aller voir les pompes funèbres de l’île pour voir s’il n’y a pas un problème de corbillards ?”. Il me rappelle une heure après et me dit : 'Vous avez raison, on a un problème de corbillards, comment vous l’avez su ?' C’était toujours pas mortel, hein ? Le lendemain, on annonçait les premiers décès…".





