Quand Vanessa Miranville tombe dans le racisme ordinaire...

Le montage photo circule depuis un bon bout de temps sur internet. On y voit l'équipe de France de 1982, exclusivement composée de joueurs blancs, et juste en dessous celle de 2016 où tous les joueurs sont noirs, à l'exception du gardien de but Hugo Lloris.



Avec pour légende : "La preuve du réchauffement climatique".



La blague est d'un extrême mauvais goût, illustration de ce qu'on appelle généralement le racisme ordinaire.



Là où ça prend une autre tournure, c'est quand Vanessa Miranville, le maire de la Possession, reprend cette photo sur sa page Facebook.



On dit souvent qu'on devrait parfois tourner sept fois sa langue dans sa bouche avant de parler. Dorénavant, il s'agirait pour certains -ou certaines- de tourner sept fois leur doigt au dessus du clavier avant d'appuyer...