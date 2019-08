Quand Titi le comique est obligé de s'enfuir après une mauvaise blague à un copain...

Titi le comique commence à se faire un nom à La Réunion. Invité hier dans le journal de midi d'Antenne Réunion, il apparait toujours le sourire aux lèvres, en permanence prêt à raconter une blague, à faire une grimace, histoire de faire rire.



Apparemment, la blague qu'il a faite à un ami en train de se faire coiffer aurait pu mal tourner...



Dans une story postée sur sa page Facebook, on le voit en compagnie de deux autres dalons, rigoler à l'idée de ce qu'ils s'apprêtaient à faire à un de leurs copains en train de se faire coiffer...



En fait, trompant la vigilance du coiffeur, Titi a pris une tondeuse et l'a passée au milieu de la tête de celui qui était tranquillement assis sur le fauteuil...



Vous imaginez la tête et la colère du copain !!! Inutile de dire qu'il n'a pas vraiment apprécié. Mais alors, pas du tout...



Du coup, Titi le comique a préféré prendre ses jambes à son cou pour ne pas avoir à subir les foudres de celui à qui il avait fait une raie au milieu de la tête et qui n'a pas hésité à le pourchasser... D'autant que l'autre était beaucoup plus costaud que lui...



Toute l'histoire dans la vidéo ci-dessous...