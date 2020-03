A la Une ... Quand Talents Réunion valorise l'agriculture péi au Salon Douze producteurs péi, viennent de faire briller les saveurs et merveilles de notre île au Salon de l'Agriculture pendant près de 10 jours. Une vitrine qualité "pei" de producteurs réunionnais réunis dans un cercle de Talents porté par E. Leclerc Réunion valorisant l’agriculture de notre île.

L'aventure a commencé en 2009... Les petits producteurs réunionnais souhaitaient soutenir et développer la filière agricole réunionnaise : ils se sont alors tournés vers E.Leclerc Réunion, un nouveau venu dans le secteur de la grande distribution. L’ambition des petits producteurs est entendue et très vite soutenue par les adhérents E. Leclerc Réunion via la création du premier groupement de producteurs locaux,Talents Réunion.



L’art de vivre réunionnais

La finalité de Talents Réunion est de promouvoir les produits locaux dans une logique de circuit court. Il faut dire que les produits agricoles et agro-alimentaires de La Réunion se sont incontestablement améliorés ces dernières années et disposent aujourd’hui de fortes potentialités à l’exportation.



Les consommateurs de l’hexagone s’en sont bien rendus compte à travers plusieurs opérations de commercialisation de produits réunionnais (épicerie, liquide, surgelés, frais) tout d’abord dans les E.Leclerc de Normandie puis de manière quotidienne, depuis un an, dans une dizaine de centrales d’achat E.Leclerc avec l’ananas Victoria et le letchi, sous la marque "Nos régions ont du Talent".

La vitrine péi au Salon de l'Agriculture

Pour valoriser les produits réunionnais un groupe de producteurs de Talents Réunion s'est rendu au plus grand salon agricole de France. Depuis 2019, Talents Réunion, en partenariat avec le Département de La Réunion, organise la logistique d'exposants au salon de l’Agriculture à Paris. Cette aide financière est considérable pour certains producteurs, avec une baisse des coûts de fret pouvant aller jusqu’à 50%.



Talents Réunion s'est ainsi posé au pavillon Outre-mer du salon de l’agriculture pour faire découvrir les richesses du terroir réunionnais du 22 février au 1er mars.



Pascal Thiaw Kine, le pdg des enseignes E.Leclerc à La Réunion avait fait également le déplacement afin de signer un partenariat avec la cheffe tout nouvellement étoilée au Michelin, Kelly Rangama. La talentueuse Réunionnaise s'engage ainsi à promouvoir au travers de sa cuisine les produits labellisés Talents Réunion.



Qui sont les producteurs péi de Talents Réunion ?

Ils étaient douze cette année à avoir fait le déplacement au Salon de l'Agriculture à Paris comme par exemple Habemus Papam, la Maison des Délices ou encore Isac Lefevres Vetyver.



Habemus Papam est une société crée en 2014 dans l'Est de notre île, spécialisée dans la transformation des fruits exotiques et des plantes à parfum aromatiques et médicinales (Papam). Elle produit des tisanes élaborées avec des plantes chargées de bienfaits naturels pour la santé. Issues de l’agriculture biologique, ces plantes, trésors de la nature, ont été cultivées, déshydratées, broyées et ensachées avec un soin tout particulier. Habemus Papam se sont aussi des fruits déshydratés : ananas, banane et mangue, sans sucre ajouté ni conservateur et du miel pei.



Franck Reignier, qui dirige l'entreprise revient sur ce salon 2020 : "beaucoup de monde sur le salon cette année encore et particulièrement sur les stands des îles. Le Président n'est pas passé mais nous avons eu la visite de la Ministre des Outremer... Seul bémol, le salon a été écourté d'une journée qui s'annonçait chargée dimanche à cause du Coronavirus".



Si le chef d'entreprise avoue qu'il est un peu compliqué sur un salon de faire la promotion des tisanes "un produit aux vertus médicinales qui demande des explications", globalement les visiteurs se sont montrés très intéressés et curieux avec un petit faible pour le géranium. Quant à l'appartenance d'Habemus Papam à Talents Réunion, une évidence pour Franck Reignier " il fallait s'ouvrir à l'export car le seul marché local n'était pas suffisant". Un emballage particulier "Talents Réunion" a été créé pour la distribution dans les magasins E.Leclerc de notre île et l'exportation a commencé en cette fin d'année en Normandie et dans le grand Ouest dans les E.Leclerc.



La Maison des Délices participait pour la première fois au Salon de l'Agriculture... Les productions du couple Gardon, des pâtes à tartiner aux fruits sont reconnues pour leur qualité. Imaginez des crèmes de canne à sucre à base de sirop la cuite qui ont à minima 60% de fruits aux saveurs locales et très originales comme la gelée de rhum, la gamme des fondants... Madame Gardon fait le bilan de ce salon : "cela s'est vraiment bien passé à tel point que nous avons été en rupture de stock de pots aux fruits de la passion, c'est vraiment une super expérience. Nous sommes une toute petite structure, ( ndlr: son époux et son fils travaillent à ses côtés), et sans l'aide des magasins E.Leclerc nous n'aurions pu mettre en place toute cette logistique ".



Adhérents à Talents Réunion depuis un an, les Gardon se félicitent "sur les E.Leclerc Réunion cela marche super bien, il faut que je fasse d'ailleurs 2 000 pots quand je rentre. Cela nous a permis d'embaucher notre fils. Des E.Leclerc de Normandie nous ont référencés, nous attendons les premiers résultats. Il faudrait juste que nous trouvions quelqu'un pour faire tester aux gens les produits comme nous avons pu le faire ici à Paris...". À peine les portes de ce salon de l'Agriculture fermées, déjà ces artisans réunionnais se projettent sur celui de l'année prochaine et envisagent de nouvelles créations !







