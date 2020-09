7mag.re Quand Nicolas devient Norma Bell...

A 21 ans, il émane de Nicolas et de Norma Bell une maturité mais également une douceur étonnante. L'univers du Drag s'est imposé au jeune homme il y a peu mais son personnage de Norma Bell est déjà bien rodé. Rencontre dans notre studio avec Norma dans tous ses états !



Photos: YKS Yakusa Par Chloé Grondin - Publié le Vendredi 11 Septembre 2020 à 19:14 | Lu 331 fois

Grande, élancée, perchée sur de magnifiques escarpins couleur pêche, un chemisier en soie, Norma est ponctuelle et tout sourire. Elle va se maquiller parfaitement pour ses trois tenues optant pour une perruque blonde LIRE LA SUITE ET VOIR LES PHOTOS