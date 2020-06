Courrier des lecteurs Quand La région réunion prétexte le COVID pour ne plus distribuer de bons de continuité territoriale

- Publié le Mardi 30 Juin 2020 à 09:53 | Lu 170 fois

Depuis plusieurs mois la Région Réunion ne délivre plus de bons de continuité territoriale excepté pour les étudiants souhaitant rentrer et quelques exceptions (deuil et rapatriement sanitaire).



Si ce dispositif exceptionnel pouvait s’entendre compte tenu du risque sanitaire, on s’interroge sur la poursuite de ces restrictions alors que pratiquement tout est désormais déconfiné. Que font les agents affectés dans les services de la continuité territoriale de la Collectivité ? Les fonctionnaires territoriaux seraient-ils plus fragiles et vulnérables que les employés de la poste ou des banques qui ont renoué avec l’accueil du public depuis longtemps.



Est-ce qu’il se cache derrière la poursuite de ces restrictions, une raison cachée qui serait de faire des économies sur un dispositif qui coûte cher ? On est en droit de le penser.



Si tel n’est pas le cas, Monsieur le Président, merci de permettre aux étudiants notamment qui doivent entreprendre des études en métropole de réserver un billet grâce à votre dispositif en rouvrant l’accueil au public de vos services. Merci d’avance…