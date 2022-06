Courrier des lecteurs Quand Kév Adams ne fait plus rire – lettre à KEV

Par KOLAIR974 - Publié le Jeudi 9 Juin 2022 à 10:10





Nous te remercions d'être venu jusqu'à la Réunion pour nous divertir et nous apporter ton humour. Cependant, nous avons aussi vu qu’une compagnie locale d’hélicoptères t'a invité à réaliser un survol de notre île en hélico, et là, tu ne nous fais plus rire du tout.



Bien que l'intention soit bonne en montrant les paysages sublimes de notre île dont les cirques et remparts sont classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, malheureusement, le tourisme aérien est devenu un fléau pour les Réunionnais qui subissent chaque jour de l’année les survols répétés de leur maison.



Ces troubles ont été reconnus par la Préfecture de la Réunion qui a mis en place des groupes de travail, dont notre association fait partie, afin de REDUIRE et ENCADRER ces activités polluantes et nuisibles.



Une pétition en ligne a déjà rassemblé près de 400 signataires pour mettre un terme à ce tourisme dévastateur pour notre territoire, que tu peux signer d'ailleurs https://www.change.org/StopNuisancesAériennesRéunion



Les survols en hélico ont un impact fortement négatif tant sur notre faune endémique que sur la pollution atmosphérique ainsi que sur la qualité de vie des Réunionnais survolés quotidiennement plus d'une centaine de fois par jour pour certains.



Nous regrettons donc vivement que tu aies participé activement à polluer notre territoire alors que tu ne peux pas ignorer que le développement durable est un enjeu VITAL pour notre futur à TOUS, que le réchauffement climatique est maintenant avéré et que les territoires d'outre-mer sont des écosystèmes fragiles.



En agissant de la sorte, tu incites également ton public à utiliser l'hélico, alors que tu devrais plutôt utiliser ta notoriété pour sensibiliser tes fans au regard de la crise climatique actuelle etinciter à la responsabilité.



Nous aurions donc préféré que tu utilises d'autres moyens bien plus respectueux des Réunionnais et de leur environnement pour découvrir notre île, comme le parapente par exemple, au lieu de promouvoir une activité sale, polluante et élitiste.



En conséquence, nous te demandons à l'avenir de stopper cette promotion déguisée du tourisme aérien qui ravage notre île, détruit notre biodiversité et empêche des milliers de Réunionnais de vivre dans le calme et dans un environnement sain.



En revanche, tu seras toujours le bienvenu pour mettre en valeur la richesse de la Réunion dans le respect de notre environnement à tous. Nous comptons donc sur ton sens citoyen.



A bientôt --

Association de Défense des Résidents du Département de la Réunion KOLAIR974 https://kolair974.re www.facebook.com/groups/kolair974/

Signez la pétition :

Membre de l'Union Française Contre les Nuisances de Aéronefs - UFCNA Membre de Halte Hélico Bonjour Kev,Nous te remercions d'être venu jusqu'à la Réunion pour nous divertir et nous apporter ton humour. Cependant, nous avons aussi vu qu’une compagnie locale d’hélicoptères t'a invité à réaliser un survol de notre île en hélico, et là, tu ne nous fais plus rire du tout.Bien que l'intention soit bonne en montrant les paysages sublimes de notre île dont les cirques et remparts sont classés au Patrimoine Mondial de l'UNESCO, malheureusement, le tourisme aérien est devenu un fléau pour les Réunionnais qui subissent chaque jour de l’année les survols répétés de leur maison.Ces troubles ont été reconnus par la Préfecture de la Réunion qui a mis en place des groupes de travail, dont notre association fait partie, afin de REDUIRE et ENCADRER ces activités polluantes et nuisibles.Une pétition en ligne a déjà rassemblé près de 400 signataires pour mettre un terme à ce tourisme dévastateur pour notre territoire, que tu peux signer d'ailleurs https://www.change.org/StopNuisancesAériennesRéunionLes survols en hélico ont un impact fortement négatif tant sur notre faune endémique que sur la pollution atmosphérique ainsi que sur la qualité de vie des Réunionnais survolés quotidiennement plus d'une centaine de fois par jour pour certains.Nous regrettons donc vivement que tu aies participé activement à polluer notre territoire alors que tu ne peux pas ignorer que le développement durable est un enjeu VITAL pour notre futur à TOUS, que le réchauffement climatique est maintenant avéré et que les territoires d'outre-mer sont des écosystèmes fragiles.En agissant de la sorte, tu incites également ton public à utiliser l'hélico, alors que tu devrais plutôt utiliser ta notoriété pour sensibiliser tes fans au regard de la crise climatique actuelle etinciter à la responsabilité.Nous aurions donc préféré que tu utilises d'autres moyens bien plus respectueux des Réunionnais et de leur environnement pour découvrir notre île, comme le parapente par exemple, au lieu de promouvoir une activité sale, polluante et élitiste.En conséquence, nous te demandons à l'avenir de stopper cette promotion déguisée du tourisme aérien qui ravage notre île, détruit notre biodiversité et empêche des milliers de Réunionnais de vivre dans le calme et dans un environnement sain.En revanche, tu seras toujours le bienvenu pour mettre en valeur la richesse de la Réunion dans le respect de notre environnement à tous. Nous comptons donc sur ton sens citoyen.A bientôt --Association de Défense des Résidents du Département de la Réunion KOLAIR974 https://kolair974.re www.facebook.com/groups/kolair974/Signez la pétition : https://www.change.org/StopNuisancesAériennesRéunion Membre de l'Union Française Contre les Nuisances de Aéronefs - UFCNA Membre de Halte Hélico