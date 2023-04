La grande Une Quand Huguette Bello fait à son insu la promotion des attaques de Jacques Tillier

Pendant plusieurs semaines, les internautes qui ont cliqué sur le lien "HuguetteBello.re" présent sur la page Facebook de la présidente de la Région Réunion ont été redirigés vers la page dédiée par Jacques Tillier à ses "Huguette Bello Leaks", des documents internes qui seraient préjudiciables à l'élue selon l'éditorialiste.



C’est une situation rocambolesque qui montre qu’absolument tout peut arriver sur les réseaux sociaux ! L’équipe d’Huguette Bello s’est fait troller !



La page Facebook de la présidente de la Région Réunion affiche une adresse mail pour la contacter mais aussi un site Internet sur lequel les “fans” ou “followers” peuvent se rendre pour en apprendre plus sur leur élue. Du moins, c’est ce qui est censé se passer.



Mais lorsqu'ils cliquent sur le lien “huguettebello.re”, les internautes ne tombent pas sur un site de campagne ou de présentation des réussites politiques de la présidente de Région Réunion.



Non, ils sont redirigés vers une page du site Internet du Journal de l’Île. Celle dédiée à ce que l’éditorialiste Jacques Tillier déclare être des “Huguette Bello leaks”. Ce dernier a mis en ligne ce qui serait des contrats et documents internes à la Région qui pourraient selon lui (et son ombre, Geoffroy Legros) porter préjudice à celle qui est aujourd’hui à la tête de la Pyramide inversée.



Comment cela a-t-il pu se produire ?



Peu d’éléments sont disponibles dans l’espace public. Ce que l’enquête minutieuse de Zinfos974 permet de révéler est que l’adresse “huguettebello.re” a été achetée fin octobre 2022. C’est déjà là quelque chose de bien curieux.



Car cet URL avait été utilisé en 2021 par l’équipe d’Huguette Bello durant la campagne des élections régionales. Les adresses Internet sont achetées à travers des abonnements auprès d’hébergeurs Internet, habituellement pour une durée d’un an. Les soutiens d’Huguette Bello ont-ils simplement oublié de renouveler leur abonnement et ont-ils ainsi perdu le contrôle de l’URL qui était affichée jusque sur les camions de campagne ?



Ce que les enquêteurs de Zinfos974 peuvent déduire, c’est que des opposants - politiques ou médiatiques et peut-être même les deux - à Huguette Bello seraient logiquement à l’origine du tour de passe-passe.



Et puisque la page choisie est celle du dossier de Jacques Tillier contre la présidente de Région, les membres de l’entourage de l’éditorialiste ne sont-ils pas naturellement les premiers suspects de cette masterclass trollistique ?



Car après avoir racheté l’URL “huguettebello.re”, les petits malins ont ensuite mis en place une redirection permanente sur cette adresse. Cela a deux conséquences très importantes.



Les moteurs de recherche comme Google “oublient” alors l’existence de l’ancien site (celui des soutiens d’Huguette Bello). La page de campagne et son contenu sont donc impossibles à retrouver par les usagers. Il reste évidemment les réseaux sociaux, mais perdre le domaine d’Huguette Bello est évidemment un grand coup de massue sur la tête, notamment en vue d’une nouvelle campagne électorale.



L’autre conséquence est le renvoi automatique vers la page du dossier des “Huguette Bello Leaks" qui cible la présidente de Région et dévoile ce qui serait des documents internes de la Pyramide inversée.



Un troll préjudiciable ou non ?



Les dernières modifications réalisées sur l’URL “HuguetteBello.re” datent de fin octobre. Les “Huguette Bello Leaks” de Jacques Tillier ont démarré à la même période. Il est donc possible que la redirection soit en place depuis plus de 4 mois.



Cependant, cet échange en misouk n’a été remarqué ni par l’équipe d’Huguette Bello, ni par ses 18.000 followers sur Facebook. Outre un coup de “seum” pour la présidente de Région et son entourage, les opposants de l’élue n’ont rien de plus à gagner avec cette manoeuvre.



Le changement d’URL n’a pas fait de bruit et serait passé longtemps inaperçu si les fins limiers de Zinfos974 n’étaient pas passés par là.



L'adresse "huguettebello.re" a depuis été retirée de la page Facebook officielle d'Huguette Bello.



La réponse du PLR



Contacté, Emmanuel Séraphin s’exprime sur le sujet au nom du PLR : “Ce n'est pas anodin qu’on ait pris le nom de domaine du site d’Huguette Bello et qu’on renvoie vers tous les articles néfastes du JIR”.



“C’est une attaque politique en règle contre Huguette Bello. Il faut aujourd’hui que le JIR démente un lien avec cette machination”, demande-t-il.



Le maire de Saint-Paul assure que l’équipe d’Huguette Bello veillait au grain pour ne pas perdre le contrôle de l’adresse mais a été victime d’un acte malveillant et intentionnel : “Au moment où on a voulu renouveler notre abonnement, l’URL a été rachetée dans la seconde précédente. Nous avons 25 noms différents protégés.”



De son côté, Jacques Tillier, affirme à Zinfos974 ne pas être au courant de la mise en place d'une redirection du domaine "HuguetteBello.re" vers son dossier "Huguette Bello Leaks".



Une bonne leçon pour les élus ?



L'équipe de Zinfos974 est dotée d'une curiosité presque maladive et s'est rendue compte que cette mésaventure aurait pu arriver à bien d'autres élus ! Les maires Ericka Bareigts, Olivier Hoarau, Patrick Lebreton et Juliana M'Doihoma notamment n'ont pas protégé leurs noms de domaine.



Si des personnes mal intentionnées le veulent, elles pourraient alors acquérir ces adresses internet et lancer une campagne de dénigrement à leur tour.



Petit conseil pour tous les élus de La Réunion : il serait judicieux d'acheter tous les noms de domaine qui s'approchent de près ou de loin de votre nom et prénom (avec ou sans point, avec ou sans tiret, avec ou sans initiales, avec ou sans la date des élections concernées). Oui, cela risque de coûter une petite fortune.





