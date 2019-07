Quand Gilbert Annette prive les Dionysiens des Jeux des Iles pour des raisons politiques

La Région avait prévu cet après-midi et demain après-midi de diffuser en direct, dans des "fan zones" basées au boulodrome de St-Paul et rue de Paris à Saint-Denis, sur le site du CRR (conservatoire à rayonnement régional), toutes les finales des Jeux des Iles de l'Océan Indien retransmises par Réunion 1ère.



Etaient prévus au programme cet après-midi la finale de foot-ball Réunion/Maurice, celle de basket dames Réunion- Madagascar, la

petite finale basket homme et la finale de tennis de table.



Si tout s'est bien passé avec la mairie de Saint-Paul, il n'en a pas été de même avec celle de Saint-Denis. Prenant prétexte du départ du Tour Auto la veille au soir au Barachois, il a refusé l'autorisation à la Région. Alors même que la Région se chargeait de toute la sécurité...



Gilbert Annette était sans doute furieux de ne pas avoir eu lui même l'idée et de s'être fait griller par la Région...



Du coup, la Région a décidé de déplacer la "fan zone" du Nord au gymnase Duparc, à Sainte-Marie.



Voilà comment on prive les Dionysiens, pour des raisons bassement politiciennes, d'un espace gratuit pour suivre les jeux des îles dans l’ambiance et la bonne humeur !



Le refus de la mairie St Denis est arrivé jeudi soir, alors que toute la com auprès des médias pour informer le public était déjà lancée...



Du coup, compte tenu du report de la finale du match de football Réunion - Maurice à ce dimanche 12h, la Région Réunion prolonge ses deux fans zones :

- au boulodrome, front de mer de St Paul

- au Gymnase de Duparc à Ste Marie.