Quand Edouard Philippe rate l'occasion de se taire !

Les Français sont confinés chez eux depuis le 17 mars à midi .Soit depuis trois semaines .



Ce temps de confinement est plus ou moins long chez un humain selon ses conditions d'enfermement.



Il sera plus ou moins supportable selon que vous habitiez un appartement ou une maison avec jardin, ou selon que vous viviez seul, en couple ou avec enfants.



Etre forcé de rester chez soi induit des effets négatifs . L'activité du foyer est repensée. Les psy vous disent qu'au delà de dix jours les effets psychologiques sont démultipliés : les enfants craquent, le confinement engendre la colère, la peur, l'absorption de médicaments, voire les violences conjugales, les addictions sont exacerbées .



Bref, le moral est en berne .



Et c'est dans cette ambiance , qu'Edouard Philippe sort de sa manche la semaine dernière, ce mot sublime: " déconfinement" !



Puis ces phrases : " Plusieurs équipes travaillent sur ce sujet"



" Pas de déconfinement en une fois, partout et pour tout le monde " !



Erreur politique majeure, ces phrases ont été prononcées beaucoup trop tôt .



Elles annoncent prématurément une sortie du confinement. Elles suggèrent que la fin de la crise approche !



Ce qui n'est pas le cas,car nous ne savons pas, ce jour, si le pic est atteint.



Répercussion : ces annonces ont provoqué chez les Français un relâchement . L'espoir renaît !



C'est ainsi que l'on a pu voir, dimanche, en France métropolitaine, les gens circuler, nombreux, dans les rues, les parcs, les bords de de rivières ou de fleuves !



Enfin conscient de sa bourde, l'annonce prématurée de sortie du confinement, le Premier ministre fait marche arrière.



"Nous risquons une mise en confinement prolongée" !



Pour le coup, Castaner demande aux Préfets de durcir les mesures au cas par cas .



Pour reprendre un slogan des Galeries Lafayettes : "Il se passe toujours quelque chose au gouvernement" !