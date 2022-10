Quand Cimendef accueille la Somèn Kréol

Exposition et atelier d’écriture avec Stéphanie LEBON étaient proposés, entre autres, au public ce samedi 29 octobre à Cimendef à Saint-Paul. Et ce n’est pas tout, cette journée a mis aussi en lumière les chants traditionnels créoles, le moringue avec des démonstrations, du graffiti, une battle de danses et un concert acoustique. Cette année, la Ville de Saint-Paul, labellisée Ville d’Art et d’Histoire, à fait honneur à nout patrimoine, à nout kultur, à nout kréolité !

