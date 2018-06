Quand Cavani annonce l'arrivée de Ronaldo au PSG

Maintenant que l’UEFA a estimé qu'il ne transgressait pas les règles du Fair play financier, le PSG se sent pousser des ailes à l’heure de lancer son mercato estival.



Et le nom de Cristiano Ronaldo revient régulièrement comme l'une des priorités du club champion de France.



Pour le moment, il ne s'agissait que de rumeurs, comme celle rapportée par plusieurs journaux italiens qui annoncent ce matin qu'un an après avoir déboursé 222 millions d’euros pour arracher Neymar au Barça, les dirigeants parisiens seraient cette fois prêts à s’acquitter de 300 millions d’euros pour arracher le quintuple Ballon d’Or au Real Madrid.



Un transfert record qui s’accompagnerait d’un salaire monstrueux, la Gazzetta dello Sport évoquant même un salaire de 45 millions d’euros annuels.



Il semblerait qu'on soit passé cette fois à une étape encore supérieure avec la confidence faite par Edinson Cavani à ses coéquipiers de l'équipe d'Uruguay participant au Mondial 2018. Dans les vestiaires selon Premium Sport, El Matador a lâché : "Espérons que Cristiano nous fasse gagner".



Une confidence d’autant plus surprenante que, comme le fait remarquer le site football.fr, il n’est pas certain, si CR7 débarque effectivement à Paris, que le buteur uruguayen soit encore au PSG...