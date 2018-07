Blog de Pierrot Quand Annick Girardin se fiche de notre gueule...

Annick Girardin a annoncé cet après-midi à l’Assemblée que le budget de son ministère allait augmenter de 700 millions sur le quinquennat.



Sauf qu’elle oublie de dire que ce sont les suppressions de certains dispositifs qui vont financer peu ou prou ces 700 millions !



Par exemple, elle "budgétise" les 100 millions d’euros par an de la suppression de la TVA NPR (non perçue récupérable), ce qui représente donc 400 sur les 4 prochaines années, ainsi que la baisse de 30% de l’impôt sur le revenu (le gouvernement veut récupérer 70 millions d’euros par an pendant 4 ans soit 280 millions).



400 + 280 = 680 millions d’euros. On est presque aux 700 millions annoncés par la ministre!



Quelle heureuse coïncidence...

Au final, c'est nous qui paierons ses 700 millions..

Sachant que les dispositifs supprimés sont des dispositifs spécifiques aux DROM (la TVA NPR, c’est même spécifique à La Réunion, la Guadeloupe et la Martinique) et qu'ils vont dorénavant financer des dispositifs qui s’appliqueront dans les COM, dont St-Pierre et Miquelon dont elle est l'élue. Bien joué, non?

Sans compter les risques d’évaporation et de moindre consommation des crédits qui sont bien plus importants sur les dispositifs annoncés que sur ceux existants.

Les dispositifs supprimés sont automatiques : le gouvernement inscrit en loi de finances un montant évaluatif qu’il espère au plus près de la réalité .

Alors que les dispositifs financés ne sont pas automatiques. Donc le gouvernement inscrit en loi de finances un plafond. Mais il n' a aucune garantie que ce plafond sera entièrement utilisé.

C'est pas du foutage de gueule, ça?



Espérons que les députés d'outremer, tous bords politiques confondus, monteront au créneau pour dénoncer cette mascarade. Pierrot Dupuy Lu 3550 fois





Dans la même rubrique : < > Drugstore du Publicis à Paris: Ils ont tout volé, sauf... Ti Coq Vellaye ne vous souhaite pas un bon 14 juillet