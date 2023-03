A la Une . Quand Alexandre Laï Kane Cheong dézingue son ancien "ami" député Frédéric Maillot

Alexandre Laï Kane Cheong, le responsable du parti Croire et Oser, vient de publier sur Facebook une attaque au vitriol, sans jamais le nommer, contre Frédéric Maillot qui a longtemps été son compagnon de lutte au sein du parti avant de rejoindre le PLR d'Huguette Bello avant les régionales, ce qui lui a permis d'obtenir un poste de conseiller régional et de se faire élire député dans la foulée au deuxième tour des législatives contre... Alexandre Laï Kane Cheong.

Il dénigre notamment le fait que Frédéric Maillot ait apparemment pris goût aux ors de la République qu'il critiquait par le passé, qu'il se soit rapidement adapté aux plaisirs de la société de consommation auxquels lui donnent accès ses indemnités d'élu et, au passage, égratigne également Huguette Bello qu'il affuble du surnom de "Matante"... Par Pierrot Dupuy - Publié le Dimanche 19 Mars 2023 à 14:17









