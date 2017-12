Quand 35 passagers de FrenchBlue restent sur le carreau

Plus de trois heures de retard au décollage pour le vol BF703 hier soir et 35 passagers qui ont raté leur vol et qui ne décolleront que ce soir...



Que s'est-il passé ? Les passagers de la compagnie French Blue, qui devaient décoller pour Paris hier soir ont été victimes de la météo. Des vents contraires trop forts n'ont pu permettre l'emport de tous les passagers et 35 d'entre eux, des volontaires selon la compagnie, sont restés au sol.



Pas de problème de surbooking sur le vol donc mais un problème d'appareil.



Habituellement French Blue opère ses vols en A350-900, d'une capacité de 411 sièges. Hier soir, l'appareil qui assurait la liaison Gillot/Paris était un A330-300 de la compagnie Air Caraïbes (Air Caraïbes et French Blue appartiennent toutes deux au groupe Dubreuil).



En cas de vents contraires, l'appareil consomme plus de carburant, et l'A330-300 peut emporter moins de charge que l'excellent A350-900.



Le choix fait par la compagnie a été de débarquer certains passagers afin de permettre à l'appareil de rejoindre Paris en toute sécurité.



Une autre piste aurait pu être explorée qui aurait permis l'emport de tous les passagers : celle d'une escale à Nairobi au Kenya par exemple pour refaire un plein de carburant comme cela se pratique souvent. Il en a été autrement...



Les passagers restés à Gillot hier soir embarqueront ce soir et recevront chacun un dédommagement de 300€.