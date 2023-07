Sport Réunion Qualification réunionnaise pour les championnats du monde de street workout ce dimanche

Ce dimanche au Port se tiendra la qualification réunionnaise pour les championnats du monde de street workout (freestyle et force). Par N.P - Publié le Jeudi 27 Juillet 2023 à 10:00

Le communiqué :



Dimanche 30 juillet 2023 - Front de mer du Port (sur le parc de street workout face à la piscine) Ce sera la 7ème édition



Suite aux pré-qualifications qui se sont déroulées à Saint-Denis et au Tampon en mai et juin, les 16 meilleurs athlètes de street workout freestyle réunionnais s’affrontent ce dimanche au Port pour la REUNION CUP 2023.



2 d’entre eux seront qualifiés pour les championnats du monde de street workout WSWCF qui se dérouleront du 22 au 26 août à Riga en Lettonie.



En set & reps (muscle-up, dips et tractions au poids de corps) 8 athlètes ont été qualifiés et le vainqueur s’envolera pour les championnats de France FNSWC à Paris le 24 septembre



PROGRAMME

10h00 RDV avec les athlètes

11h00 1er tour des épreuves de force

12h 00 1er round des épreuves de freestyle (2 minutes/athlète)

13h00 Pause

14h00 Finale épreuves de force

15h00 Annonce gagnants jeu‐concours facebook

15h30 Finale freestyle

16h30 Remise des prix et photos