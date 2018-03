Sport Qualification Mondial 2014: La France et l'Espagne dans le même groupe

Ce samedi au Brésil, la France a hérité d'un groupe de qualifications pour la Coupe du monde 2014 plutôt relevé, où figure l'Espagne, championne du monde et d'Europe en titre.



La France n'était pas tête de série pour les tirages au sort des groupes de qualification, réservée au neuf premières nations. Dans ce groupe I, elle rencontrera également en matches aller-retour la Biélorussie, la Finlande et la Géorgie. Les Bleus devront terminer à la première place de leur groupe pour s'assurer une qualification directe pour la Coupe du monde.



En cas de deuxième place, elle devra être parmi les huit meilleurs deuxièmes des neuf groupes de la zone Europe puis disputer un match de barrage aller-retour. On se rappelle tous du match de barrage contre l'Irlande pour la Coupe du Monde 2010 et la fameuse main de Thierry Henry.



" C'est un groupe extrêmement difficile. Cela dit, on a le temps de progresser ", a déclaré Noël Le Graët, président de la FFF. " L'Espagne est championne du monde, l'équipe qui joue actuellement le mieux au monde mais on doit se rapprocher de cette équipe, c'est un objectif ", a souligné Laurent Blanc après le tirage au sort, " au moins c'est clair, on ne pourra nous coller l'étiquette de favori avec le champion du monde et d'Europe dans notre poule ".



" C'est terriblement excitant de se mesurer aux meilleurs. C'est à travers ce genre de matches que l'on progresse toujours. Ce serait mentir que de dire qu'on est dans un groupe facile, loin de là, mais on s'attellera à la tâche et la France jouera comme à chaque fois crânement sa chance ", a ajouté le sélectionneur des Bleus.





Déroulement de la compétition :



- Les 53 équipes participantes ont été réparties en 8 groupes de 6 équipes et 1 groupe de 5 équipes. Les 9 vainqueurs de groupe se qualifieront pour la Coupe du Monde, alors que les 8 meilleurs deuxièmes s'affronteront en barrages aller-retour pour désigner les 4 derniers bénéficiaires des 13 places allouées à la confédération européenne.



- Les matches seront joués entre le 7 septembre 2012 et le 15 octobre 2013.



- Les barrages se joueront quant à eux entre les 15 et 19 novembre 2013. Lu 2393 fois





