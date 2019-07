Qu'est devenu Thomas, le crack du bac techno qui avait refusé la filière S ?

C'est désormais un habitué des premières places ! Après être arrivé premier du Bac STI2D il y a deux ans, Thomas Vélia-Chabanis est cette année le major du BTS électro-technique à la Réunion. L'élève du lycée Lislet Geoffroy de Saint-Denis a obtenu la jolie moyenne de 17,61. Une grande joie pour le jeune homme qui a reçu les félicitations de ses professeurs et fait une fois encore la fierté de ses parents. Pour réussir l'exploit, bien sûr, il a dû travailler. Le secret : "Être assidu, sérieux, régulier et ne pas hésiter à demander de l’aide". Mais surtout selon lui, "aimer ce qu'on fait".



Il y a deux ans, alors que certains de ses professeurs espéraient le voir en bac S, le lycéen, qui avait un projet professionnel déjà bien défini, avait insisté pour faire une filière technologique."Mon choix a payé, je suis là où je veux être et j'aime ce que je fais", exprime-t-il avec satisfaction.



Passionné de développement durable



À la rentrée prochaine, le Sainte-Suzannois débutera la formation de deux ans IPI Sup, proposée par la CCIR, afin d'obtenir un master. "C’est pour être responsable de production et chef de projet industriel", explique celui qui souhaite "gérer une équipe et améliorer le système". Passionné de développement durable et formé en la matière, Thomas Vélia-Chabanis ambitionne de permettre à sa future entreprise de se développer tout en suivant une démarche environnementale.



Son conseil pour les jeunes ? "Déjà de bien choisir sa voie. Il faut se renseigner sur les journées portes-ouvertes, aller voir, et essayer de trouver ce qu’on aime". L'an prochain, le jeune homme reviendra sûrement au lycée. Mais au lieu de s'assoir sur une chaise, il fera cette fois face à la classe. "Mes professeurs m'ont demandé de venir pour faire part aux élèves de mon parcours. C'est avec grand plaisir que je viendrai parler de mon expérience". De quoi sûrement en motiver quelques-uns !