La grande Une Qu'attend le gouvernement pour envoyer un avion sanitaire évacuer les malades du Covid de La Réunion vers la métropole ?

Par Pierrot Dupuy - Publié le Jeudi 18 Février 2021 à 23:48 | Lu 232 fois





Les chiffres du nombre de cas de malades du Covid-19 continuent leur inexorable progression et nous venons de dépasser avec 938 cas recensés le pic de la mi-novembre de l'année dernière qui n'avait atteint que le chiffre de 916.



Cas aggravant par rapport à l'année dernière, l'apparition de variants, anglais importés de métropole et surtout sud-africains en provenance de Mayotte où, dit-on, 70% des malades sont atteints de ce variant.



L'heure n'est plus à chercher les reponsabilités



L'heure n'est plus à chercher les responsabilités. Plus l'heure de se demander s'il n'aurait pas fallu surveiller de façon beaucoup plus drastique les passagers en provenance de métropole dont beaucoup, on le sait maintenant, sont simplement venus à La Réunion chercher des conditions de vie meilleures pour échapper au confinement ou au couvre-feu en métropole. Les contrôles à Gillot étaient beaucoup trop laxistes, quand l'ARS et la Police de l'Air et des Frontières se donnait la peine de les pratiquer. Et les fausses attestations ont été légion. Ce pouvoir était de la responsabilité de l'Etat et force est de constater qu'il a failli.



L'heure n'est plus non plus à se demander s'il n'aurait pas fallu arrêter complètement les liaisons passagers avec Mayotte. Les Réunionnais savent au fond d'eux-mêmes quelle réponse apporter à cette question mais, je le répète, nous avons dépassé ce cap. Il sera toujours temps demain, une fois la crise passée, de chercher les responsabilités.



Aujourd'hui, il y a le feu dans la maison



Outre nos malades, nous accueillons tous les jours deux avions en provenance de Mayotte, avec chacun trois malades à bord. Soit 6 patients supplémentaires, dans un état très grave, tous les jours.



Pour faire face à ce flux massif et régulier, comme le JIR le révélait ce matin, le CHU a commencé à déprogrammer les opérations les moins urgentes avec pour conséquence de fermer 5 salles d'opération. Concrètement, ça signifie que des malades réunionnais souffrant de pathologies diverses ne seront pas soignés pour faire de la place à ceux atteints du Covid.



A Saint-Pierre, ce n'est pas mieux. D'après nos informations, l'hôpital peut augmenter la capacité en rajoutant 12 lits de réa, en transformant des lits de soins intensifs en réa, mais ce sera trop peu. D'après notre source, avec 3 à 5 patients mahorais par jour, ils ne pourront pas tenir longtemps et ils craignent vraiment, ça s'entendait à sa voix, d'être vite dépassés. Selon cette source, si on continue comme ça, dans une semaine, c'est la saturation totale. Il est donc nécessaire de faire très vite et d'anticiper une situation qui est connue. Quant au CHOR, qui devait ouvrir de 8 à 14 lits supplémentaires, il aurait décidé selon le JIR de ne les mettre en service que progressivement.



Face à une telle situation, que faire ?



La mise en place d'un lazaret à Mayotte ?



Un médecin avec qui j'en discute régulièrement, émet une proposition pour le moins surprenante : la mise en place d'un lazaret à Mayotte.



Le mot rappelle de mauvais souvenirs à La Réunion. On pense naturellement à ces bâtiments implantés à la Grande Chaloupe au 19ème siècle où les engagés en provenance majoritairement d'Inde devaient respecter une quarantaine avant de pouvoir pénétrer dans l'île et rejoindre les plantations où ils avaient été embauchés.



Le but était à l'époque de préserver l'île de la peste. Aujourd'hui, ce serait de préserver l'île du Covid.



Ce médecin me dit qu'en faisant cette proposition, il ne fait qu'appliquer localement ce qu'ont fait les Chinois lors de l'apparition de la maladie : D'abord isoler la région, puis isoler les malades (le lazaret dans son esprit), puis les soigner dans un lieu dédié. Comme les hôpitaux sont déjà saturés, il faudrait faire venir en urgence à Mayotte un de ces hôpitaux militaires montés en 10 jours, soit sur un navire-hôpital. Et amener sur place les moyens en médicaments et en oxygène car finalement peu nécessitent selon lui une vraie réanimation. On arrêterait ainsi le flux quotidien de malades vers La Réunion.



Et il conclut son diagnostic par cette interrogation : Peut-on compromettre la santé de tous les Réunionnais en risquant de déséquilibrer notre tissu sanitaire ?



Des rapatriements sanitaires en avion



Dans notre article d'hier ("



Alors, qu'attend-on pour mettre cette solution en place ? Ca fait des semaines que l'on sait que le nombre de malades va exploser à Mayotte du fait de la présence massive du variant sud-africain mais aussi, il faut le dire, parce que la population ne respecte ni les gestes barrière ni le port du masque.



On savait que les structures hospitalières à Mayotte seraient vite dépassées et donc qu'il faudrait évacuer les malades vers La Réunion.



Cela fait donc des semaines que l'ARS et le Préfet savaient que nos propres infrastructures ne seraient pas en mesure de faire face. Cela fait un moment qu'on nous dit qu'ils réfléchissent à l'utilisation d'un avion pour l'évacuation des malades vers la métropole. Qu'est-ce qu'on attend ?



Il n'est plus temps de réfléchir, l'heure est aux actes ! Tous les voyants virent au rouge les uns après les autres.Les chiffres du nombre de cas de malades du Covid-19 continuent leur inexorable progression et nous venons de dépasser avec 938 cas recensés le pic de la mi-novembre de l'année dernière qui n'avait atteint que le chiffre de 916.Cas aggravant par rapport à l'année dernière, l'apparition de variants, anglais importés de métropole et surtout sud-africains en provenance de Mayotte où, dit-on, 70% des malades sont atteints de ce variant.L'heure n'est plus à chercher les responsabilités. Plus l'heure de se demander s'il n'aurait pas fallu surveiller de façon beaucoup plus drastique les passagers en provenance de métropole dont beaucoup, on le sait maintenant, sont simplement venus à La Réunion chercher des conditions de vie meilleures pour échapper au confinement ou au couvre-feu en métropole. Les contrôles à Gillot étaient beaucoup trop laxistes, quand l'ARS et la Police de l'Air et des Frontières se donnait la peine de les pratiquer. Et les fausses attestations ont été légion. Ce pouvoir était de la responsabilité de l'Etat et force est de constater qu'il a failli.L'heure n'est plus non plus à se demander s'il n'aurait pas fallu arrêter complètement les liaisons passagers avec Mayotte. Les Réunionnais savent au fond d'eux-mêmes quelle réponse apporter à cette question mais, je le répète, nous avons dépassé ce cap. Il sera toujours temps demain, une fois la crise passée, de chercher les responsabilités.Outre nos malades, nous accueillons tous les jours deux avions en provenance de Mayotte, avec chacun trois malades à bord. Soit 6 patients supplémentaires, dans un état très grave, tous les jours.Pour faire face à ce flux massif et régulier, comme le JIR le révélait ce matin, le CHU a commencé à déprogrammer les opérations les moins urgentes avec pour conséquence de fermer 5 salles d'opération. Concrètement, ça signifie que des malades réunionnais souffrant de pathologies diverses ne seront pas soignés pour faire de la place à ceux atteints du Covid.A Saint-Pierre, ce n'est pas mieux. D'après nos informations, l'hôpital peut augmenter la capacité en rajoutant 12 lits de réa, en transformant des lits de soins intensifs en réa, mais ce sera trop peu. D'après notre source, avec 3 à 5 patients mahorais par jour, ils ne pourront pas tenir longtemps et ils craignent vraiment, ça s'entendait à sa voix, d'être vite dépassés. Selon cette source, si on continue comme ça, dans une semaine, c'est la saturation totale. Il est donc nécessaire de faire très vite et d'anticiper une situation qui est connue.Quant au CHOR, qui devait ouvrir de 8 à 14 lits supplémentaires, il aurait décidé selon le JIR de ne les mettre en service que progressivement.Face à une telle situation, que faire ?Un médecin avec qui j'en discute régulièrement, émet une proposition pour le moins surprenante : la mise en place d'un lazaret à Mayotte.Le mot rappelle de mauvais souvenirs à La Réunion. On pense naturellement à ces bâtiments implantés à la Grande Chaloupe au 19ème siècle où les engagés en provenance majoritairement d'Inde devaient respecter une quarantaine avant de pouvoir pénétrer dans l'île et rejoindre les plantations où ils avaient été embauchés.Le but était à l'époque de préserver l'île de la peste. Aujourd'hui, ce serait de préserver l'île du Covid.Ce médecin me dit qu'en faisant cette proposition, il ne fait qu'appliquer localement ce qu'ont fait les Chinois lors de l'apparition de la maladie : D'abord isoler la région, puis isoler les malades (le lazaret dans son esprit), puis les soigner dans un lieu dédié. Comme les hôpitaux sont déjà saturés, il faudrait faire venir en urgence à Mayotte un de ces hôpitaux militaires montés en 10 jours, soit sur un navire-hôpital. Et amener sur place les moyens en médicaments et en oxygène car finalement peu nécessitent selon lui une vraie réanimation. On arrêterait ainsi le flux quotidien de malades vers La Réunion.Et il conclut son diagnostic par cette interrogation : Peut-on compromettre la santé de tous les Réunionnais en risquant de déséquilibrer notre tissu sanitaire ?Dans notre article d'hier (" Toujours plus de malades à Mayotte, toujours plus de transferts vers La Réunion "), nous évoquions une autre solution qui semble-t-il est à l'étude par le gouvernement : l'utilisation d'un Boeing 777-300 spécialement aménagé afin de transférer les malades de La Réunion vers des hôpitaux métropolitains moins impactés. Cette solution est même déjà "actée", selon le Dr Christophe Caralp, du CHM de Mayotte, dans des propos repris par Mayotte Hebdo.Alors, qu'attend-on pour mettre cette solution en place ? Ca fait des semaines que l'on sait que le nombre de malades va exploser à Mayotte du fait de la présence massive du variant sud-africain mais aussi, il faut le dire, parce que la population ne respecte ni les gestes barrière ni le port du masque.On savait que les structures hospitalières à Mayotte seraient vite dépassées et donc qu'il faudrait évacuer les malades vers La Réunion.Cela fait donc des semaines que l'ARS et le Préfet savaient que nos propres infrastructures ne seraient pas en mesure de faire face. Cela fait un moment qu'on nous dit qu'ils réfléchissent à l'utilisation d'un avion pour l'évacuation des malades vers la métropole. Qu'est-ce qu'on attend ?Il n'est plus temps de réfléchir, l'heure est aux actes !



Pierrot Dupuy Pierrot Dupuy est le fondateur de Zinfos974. C’était le 1er septembre 2008… Aidé d’une petite... En savoir plus sur cet auteur