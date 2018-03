Qatar/Mondial-2022 : La compétition aura bien lieu en hiver

Coup de théâtre concernant le Mondial-2022 au Qatar. Alors que tout semblait réglé pour que la coupe du Monde se déroule bien en été, le secrétaire général de la Fifa, Jérôme Valcke, a annoncé que la compétition ne se déroulera pas en "juin-juillet".



"Si vous jouez entre le 15 novembre et la fin du mois de décembre, c'est le moment où la météo est la plus favorable, où vous jouez à une température qui est équivalente à celle d'un printemps un peu chaud en Europe, à une température moyenne de 25 degrés. Donc c'est parfait pour jouer au football", a indiqué le dirigeant.



Les températures au Qatar atteignent près de 50° en été. Une consultation a été lancée en octobre dernier sur les dates du Mondial-2022, qui impliquera "toutes les parties concernées", comme les clubs, les joueurs, les fédérations, les sponsors ou les diffuseurs.



Pourtant, le mois dernier, le secrétaire général du comité d'organisation de la coupe du Monde au Qatar, Hassan Al Thawadi, a assuré que son pays pouvait organiser le Mondial en été. "Si le monde du football ou la Fifa veut qu'il se tienne en hiver, nous serons ravis et prêts. S'ils le veulent en été, nous sommes prêts aussi".



La conception de stades climatisés, où la température serait maintenue autour de 26-28 degrés, est toujours d'actualité pour l'émirat.