A la Une .. Pyrénées-Atlantiques : Un train percute 4 personnes et fait 3 morts

Un TER a percuté quatre personnes ce mardi près de Saint-Jean-de-Luz. Le bilan fait état de 3 morts et un blessé grave. Selon les premiers éléments, les victimes étaient allongées sur les voies. Par Gaëtan Dumuids - Publié le Mardi 12 Octobre 2021 à 16:54

C’est peu avant 6h ce mardi matin que le drame a eu lieu à proximité de Ciboure dans les Pyrénées-Atlantiques. Alors que le train TER reliant Hendaye à Bordeaux se rapproche de la gare de Saint-Jean-de-Luz, il a percuté 4 personnes.



Selon les premiers éléments, les victimes étaient a priori allongées sur les voies lorsque le train est arrivé à leur hauteur. Selon la SNCF, plusieurs personnes étaient présentes sur les voies.



Trois personnes sont décédées et une autre est gravement blessée. Cette dernière, âgée de 28 ans, serait touchée aux membres inférieurs, à l’abdomen et souffre d’une fracture du bassin. Son pronostic vital est engagé.



Les trois personnes décédées sont des migrants, dont deux Algériens. Leur identité n’a pas encore été déterminée.



Cette zone frontalière de l’Espagne est un point de passage pour de nombreux migrants et se trouve être le théâtre de nombreux drames. En août, un migrant est décédé en tentant de traverser le fleuve frontière Bidassoa. Plus tôt en mai, un Ivoirien a lui aussi été retrouvé mort après avoir tenté de traverser le même fleuve.



Gaëtan Dumuids « Dans la vie, les choses sont simples, ce sont les esprits qui les compliquent ». Cette citation... En savoir plus sur cet auteur