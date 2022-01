A la Une .. Pyrénées-Atlantiques : Trois collégiens sauvent une femme de la noyade

Vendredi dernier, à Hendaye, dans une commune de la région Nouvelle-Aquitaine, une femme a échappé à la noyade grâce à trois jeunes surfeurs qui lui sont venus en aide, rapporte Sud Ouest. Par N.P - Publié le Dimanche 30 Janvier 2022 à 11:44



Sur une plage peu fréquentée de la commune d’Hendaye dans les Pyrénées-Atlantiques, trois jeunes collégiens ont secouru une femme de la noyade.

Aux alentours de 16h30 vendredi dernier, les trois amis, Unai Lobato, Paul Rey et Alai Rodriguez, s'apprêtaient à suivre un entraînement de Surf lorsqu’ils ont été alerté par un passant sur le risque de noyade d’une femme à proximité.



La victime, totalement vêtue, semblait avoir perdu pied en s’éloignant des rochers.

Les trois jeunes garçons décident alors d’abandonner leur session de surf et d’aller à son secours, malgré une eau à 11 °C.

Unai, Paul et Alai enfourchent alors leurs bodyboards pour rejoindre la femme en difficulté.

« Nous avons mis la planche bien droite, l’avons hissée dessus pour qu’elle ait moins froid et l’avons ramenée au bord. Nous lui avons enlevé sa doudoune, puis enveloppée dans nos ponchos », ont confié les surfeurs à



