Puissance mentale et maitrise des arts martiaux des moines Shaolin à découvrir vendredi au Tampon

Ils allient depuis des siècles, méditation, observation des animaux à la préparation physique, la maîtrise de l'énergie, aux gestes du combat. Le groupe de spectacle des Moines de Shaolin est dans notre île à l’occasion des Florilèges. La troupe s’est déjà produite dans plus de 100 pays et régions et a organisé des échanges et des compétitions d'arts martiaux.



La ville de Shaolin concentre les plus grands maîtres du Kung-fu. Influencés par le moine indien Bodhidharma au VI e siècle, les moines du monastère de la ville ont reçu un enseignement composé à la fois d’éléments spirituels et de techniques martiales. Le style de combat Shaolin, très complexe, a donné naissance à tous les arts martiaux chinois, à dissocier des arts martiaux japonais (judo, karaté, aïkido…).



Puissante et reconnue mondialement, la discipline des moines Shaolin est à admirer vendredi 11 octobre 2019 à 19h30 sur la Grande Scène de la SIDR des 400.