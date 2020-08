Communiqué Publicité à St-Denis : Extinction Rebellion appelle les citoyens à participer à l'enquête publique

Communiqué de presse du mouvement Extinction Rebellion Réunion à propos de l'enquête publique portant sur la révision du plan local de publicité sur Saint Denis qui se termine ce jeudi 27 aout : Par Nicolas Payet - Publié le Lundi 24 Août 2020 à 12:59 | Lu 142 fois





Les citoyens doivent se mobiliser s’ils souhaitent voir disparaître la publicité qui envahit nos rues et nos paysages. Nous n’avons pas besoin d’incitations permanentes à la consommation et encore moins lorsqu’il s’agit de produits nocifs à la fois pour notre environnement et notre santé. Le mouvement Extinction Rebellion rappelle qu’il ne reste plus que 2 jours aux réunionnais pour dire ce qu’ils veulent en matière de règlementation de la publicité sur la ville de Saint Denis au travers de l’enquête publique qui accompagne la révision du plan local de publicité. Celle-ci se terminant ce jeudi 27 aout.Les membres du collectif Pacte pour la Transition de Saint Denis ont créé pour l’occasion un formulaire de participation à l’enquête publique qui permet de donner facilement et automatiquement son avis en seulement 1 minute.Il a déjà été renseigné par plusieurs centaines de personnes : https://framaforms.org/donnez-facilement-votre-avis-sur-le-reglement-local-de-publicite-de-saint-denis-1597517444 Les citoyens doivent se mobiliser s’ils souhaitent voir disparaître la publicité qui envahit nos rues et nos paysages. Nous n’avons pas besoin d’incitations permanentes à la consommation et encore moins lorsqu’il s’agit de produits nocifs à la fois pour notre environnement et notre santé.