Communiqué Psychiatrie: "Risque d'amputation dans l'offre de soins à La Réunion" "Faute de soutien de l'ARS OI, la sismothérapie pourrait ne plus être accessible aux Flamboyants", s'inquiète la clinique des Flamboyants. Voici le communiqué :

La clinique Les Flamboyants Ouest est le seul établissement de santé de La Réunion et plus largement de l'Océan Indien à disposer de la sismothérapie. Depuis plus de 20 ans, les patients souffrant de dépressions sévères avec résistance aux médicaments ou en proie à d'autres pathologies lourdes comme la maladie de Parkinson, peuvent y avoir recours dans les meilleures conditions, sans rupture familiale et sans surcoûts de déplacement et d'hébergement.



Faute de soutien de l'ARS OI, qui a refusé une demande d'autorisation pour une meilleure prise en charge du coût lié à cette thérapie onéreuse, la sismothérapie pourrait ne plus être accessible aux Flamboyants. Soucieuse d'apporter une vie meilleure à ses patients, et aux patients accompagnés par l'ensemble des acteurs de la Santé mentale, la clinique se bat pour continuer et pérenniser l'activité. Son équipe dirigeante a récemment sollicité l'intervention du Ministère des Solidarités et de la Santé.



L'initiative des Flamboyants est fortement soutenue par les représentants des usagers, de l'EPSMR et du CHU. Les Parlementaires de l'île, ainsi que les Présidents de la Région Réunion et du Conseil départemental, ont également exprimé leurs inquiétudes face au risque de voir l'offre de soins se dégrader à La Réunion. Ils ont tenu à apporter leur solidarité à l'équipe dirigeante des Flamboyants en adressant un courrier commun à la Ministre de la Santé et des solidarités ainsi qu'à la Ministre des Outre-Mer.



Les Flamboyants Ouest est un établissement psychiatrique implanté au Port depuis 1995. A son ouverture, la clinique a mis en place l'électro-convulsivothérapie, un traitement également appelé « sismothérapie ». A ce jour, elle reste le seul établissement de l'Océan Indien à disposer de cet outil thérapeutique qui nécessite l'intervention d'une équipe médicale formée et expérimentée.



La sismothérapie est une technique de neurostimulation considérée comme efficace contre certaines pathologies : dépression, troubles de l'humeur, troubles dissociatifs et dysfonctions alimentaires, maladie de Parkinson... Pour la dépression, elle concerne environ 10 % des patients qui ne répondent pas aux traitements psychothérapiques et médicamenteux. Pour 85 % de ces patients, des résultats probants sont observés, qui leur apportent un réel mieux-être.



La clinique Les Flamboyants Ouest étant le seul acteur à disposer de l'équipement et à maîtriser le protocole s'y afférant, a noué des partenariats avec les autres établissements de l'île, notamment avec l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR), pour permettre à leurs patients d'y avoir accès. Au total, ce sont 500 à 600 séances de sismothérapie qui sont réalisées chaque année pour un public d'environ 50 patients.



Ainsi, grâce aux Flamboyants, les besoins couverts sont de l'ordre de 5 pour 100 000 personnes, alors que la moyenne nationale est située entre 20 et 34 pour 100 000 personnes selon les régions. Utilisée en France depuis 60 ans, la sismothérapie est adaptée à de nombreux cas et apportent des résultats probants. Elle est pleinement reconnue par le milieu médical, mais elle a un coût non négligeable. Chaque séance coûte 325 euros. Jusqu'à ce jour, la clinique ne recevait que 55 euros de prise en charge de la Sécurité Sociale et ne demandait aucune participation aux patients ; elle supportait donc la différence.



Les baisses répétées des prix des actes, imposées par le gouvernement, ne permettent plus cet effort. A l'instar des autres acteurs de Santé, la clinique exerce ses activités avec un modèle économique fragile, qui la contraint aujourd'hui à trouver une solution pérenne concernant la sismothérapie. En 2017, le coût supporté par Les Flamboyants pour les séances de sismothérapie s'élevait à 170 000 euros.



Pour éviter cette charge non négligeable, la clinique a effectué plusieurs demandes d'aides auprès de l'ARS Océan Indien. Aucune d'entre elles n'ayant été satisfaite, la clinique a alors envisagé une nouvelle option afin de pouvoir maintenir la sismothérapie sur le territoire et répondre durablement aux besoins des patients. Pour assurer son équilibre économique et le maintien de la thérapie sur le territoire, l'établissement a demandé une autre autorisation que celle de psychiatrie pour obtenir un meilleur taux de remboursement des actes de sismothérapie.



Pour chaque séance, l'autorisation de psychiatrie permet une prise en charge de 54,77 euros la séance alors qu'avec une autorisation dite de Médecine, elle serait de 451,15 euros. La clinique a donc déposé auprès de l'ARS OI une demande d'autorisation de Médecine en juillet 2017. Et c'est non sans amertume que la clinique a reçu courant octobre dernier une fin de non recevoir. Pour poursuivre son combat, elle a été contrainte de déposer un recours hiérarchique auprès du Ministère des Solidarités et de la Santé.



Malgré des besoins bien réels, il y a aujourd'hui le risque de perdre cet outil thérapeutique à La Réunion. La clinique Les Flamboyants espère que la Ministre des Solidarités et de la Santé sera sensible à sa sollicitation qu'elle mène pour les Réunionnais et dont elle a reçu un soutien sans faille des autres acteurs de la Psychiatrie et des représentants des usagers, ainsi que des parlementaires.



L'ensemble des parlementaires réunionnais, ainsi que les Présidents de la Région Réunion et du Conseil départemental, ont adressé mi-mai un courrier commun à Mme Buzyn pour exprimer leurs inquiètudes : " En tant qu'élus réunionnais, nous sommes alertés par cette situation et nous souhaitons apporter notre soutien au recours hiérarchique opéré par la clinique auprès de votre ministère, contre cette décision de l'ARS dont les fondements juridiques ne paraissent pas légitimes. Les Réunionnais ont le droit, comme l'ensemble des patients de l'Hexagone, d'avoir accès aux techniques de soins les plus avancées et efficaces."



Qu'est-ce que la sismothérapie ? Une vidéo est à votre disposiiton sur :



--

Légende photo : Les Dr Didier Chou et Antoine Deguillaume, Médecins psychiatres à la clinique Les Flamboyants Ouest, Aude d'Abbadie-Savalli, Directrice Générale du Groupe Les Flamboyants, Le Dr Gérard d'Abbadie, Président du Groupe Le Flamboyants, et M. Michel Brun, Président de l’ORIAPA et de la Commission des usagers Les Flamboyants Ouest est un établissement psychiatrique implanté au Port depuis 1995. A son ouverture, la clinique a mis en place l'électro-convulsivothérapie, un traitement également appelé « sismothérapie ». A ce jour, elle reste le seul établissement de l'Océan Indien à disposer de cet outil thérapeutique qui nécessite l'intervention d'une équipe médicale formée et expérimentée.La sismothérapie est une technique de neurostimulation considérée comme efficace contre certaines pathologies : dépression, troubles de l'humeur, troubles dissociatifs et dysfonctions alimentaires, maladie de Parkinson... Pour la dépression, elle concerne environ 10 % des patients qui ne répondent pas aux traitements psychothérapiques et médicamenteux. Pour 85 % de ces patients, des résultats probants sont observés, qui leur apportent un réel mieux-être.La clinique Les Flamboyants Ouest étant le seul acteur à disposer de l'équipement et à maîtriser le protocole s'y afférant, a noué des partenariats avec les autres établissements de l'île, notamment avec l'Etablissement Public de Santé Mentale de la Réunion (EPSMR), pour permettre à leurs patients d'y avoir accès. Au total, ce sont 500 à 600 séances de sismothérapie qui sont réalisées chaque année pour un public d'environ 50 patients.Ainsi, grâce aux Flamboyants, les besoins couverts sont de l'ordre de 5 pour 100 000 personnes, alors que la moyenne nationale est située entre 20 et 34 pour 100 000 personnes selon les régions. Utilisée en France depuis 60 ans, la sismothérapie est adaptée à de nombreux cas et apportent des résultats probants. Elle est pleinement reconnue par le milieu médical, mais elle a un coût non négligeable. Chaque séance coûte 325 euros. Jusqu'à ce jour, la clinique ne recevait que 55 euros de prise en charge de la Sécurité Sociale et ne demandait aucune participation aux patients ; elle supportait donc la différence.Les baisses répétées des prix des actes, imposées par le gouvernement, ne permettent plus cet effort. A l'instar des autres acteurs de Santé, la clinique exerce ses activités avec un modèle économique fragile, qui la contraint aujourd'hui à trouver une solution pérenne concernant la sismothérapie. En 2017, le coût supporté par Les Flamboyants pour les séances de sismothérapie s'élevait à 170 000 euros.Pour éviter cette charge non négligeable, la clinique a effectué plusieurs demandes d'aides auprès de l'ARS Océan Indien. Aucune d'entre elles n'ayant été satisfaite, la clinique a alors envisagé une nouvelle option afin de pouvoir maintenir la sismothérapie sur le territoire et répondre durablement aux besoins des patients. Pour assurer son équilibre économique et le maintien de la thérapie sur le territoire, l'établissement a demandé une autre autorisation que celle de psychiatrie pour obtenir un meilleur taux de remboursement des actes de sismothérapie.Pour chaque séance, l'autorisation de psychiatrie permet une prise en charge de 54,77 euros la séance alors qu'avec une autorisation dite de Médecine, elle serait de 451,15 euros. La clinique a donc déposé auprès de l'ARS OI une demande d'autorisation de Médecine en juillet 2017. Et c'est non sans amertume que la clinique a reçu courant octobre dernier une fin de non recevoir. Pour poursuivre son combat, elle a été contrainte de déposer un recours hiérarchique auprès du Ministère des Solidarités et de la Santé.Malgré des besoins bien réels, il y a aujourd'hui le risque de perdre cet outil thérapeutique à La Réunion. La clinique Les Flamboyants espère que la Ministre des Solidarités et de la Santé sera sensible à sa sollicitation qu'elle mène pour les Réunionnais et dont elle a reçu un soutien sans faille des autres acteurs de la Psychiatrie et des représentants des usagers, ainsi que des parlementaires.L'ensemble des parlementaires réunionnais, ainsi que les Présidents de la Région Réunion et du Conseil départemental, ont adressé mi-mai un courrier commun à Mme Buzyn pour exprimer leurs inquiètudes : " En tant qu'élus réunionnais, nous sommes alertés par cette situation et nous souhaitons apporter notre soutien au recours hiérarchique opéré par la clinique auprès de votre ministère, contre cette décision de l'ARS dont les fondements juridiques ne paraissent pas légitimes. Les Réunionnais ont le droit, comme l'ensemble des patients de l'Hexagone, d'avoir accès aux techniques de soins les plus avancées et efficaces."Qu'est-ce que la sismothérapie ? Une vidéo est à votre disposiiton sur : https://youtu.be/7PAT0UyY8O4 --Légende photo : Les Dr Didier Chou et Antoine Deguillaume, Médecins psychiatres à la clinique Les Flamboyants Ouest, Aude d'Abbadie-Savalli, Directrice Générale du Groupe Les Flamboyants, Le Dr Gérard d'Abbadie, Président du Groupe Le Flamboyants, et M. Michel Brun, Président de l’ORIAPA et de la Commission des usagers N.P Lu 64 fois





Dans la même rubrique : < > Mouvement de grève sur la plaque "Les eaux vives": La direction réagit Service réduit à la mairie de St-Louis: Les manifestations prévues cette semaine maintenues