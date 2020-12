Prudence et vigilance pour le Réveillon du 31 décembre

Sans nul doute, l’année 2020 aura été marquée par l’épidémie de Coronavirus qui a sévit partout dans le monde. Afin de démarrer l’année 2021 sous de meilleurs auspices, le respect des gestes et mesures barrières est d’autant plus important en cette période de célébration des festivités de fin d’année.



À cet effet, la ville de Saint-Paul vous informe que par arrêté préfectoral, tous les rassemblements de personnes sur l’espace public, quelque soit le nombre, seront interdits du 31 décembre à 18 heures au 1er janvier 2021 à 8 Heures.



Des effectifs de gendarmerie, police municipale et ASVP seront déployés afin de garantir l’application de cette mesure sur tout le territoire communal avec une attention particulière sur le secteur de Saint-Gilles-les-Bains.



Soyons vigilants ! Par précaution pour tous et dans le respect de chacun, restons actifs dans la lutte contre la Covid.