Communiqué Proxi Job : + de 250 emplois pour les jeunes de 16 à 25 ans

Ces 20 et 21 octobre, la Mission Locale Nord propose la première édition de l'opération Proxi Job destinée à faciliter la mise en relation entre les employeurs et leur public jeune (16-25 ans) en recherche d'emploi, sur un même territoire. Par N.P - Publié le Mardi 18 Octobre 2022 à 10:26

Ouvert à tout jeune candidat, la spécificité de cette proposition de la Mission Locale Nord est de proposer des emplois « de proximité ». Un critère qui, s’il est important pour tout un chacun, l‘est encore plus pour la tranche d’âge 16/25 ans qui reste la plupart du temps hébergé dans la famille. La Mission Locale Nord, en partenariat avec la Mairie de SaintDenis, explore des pistes et propose ainsi des solutions innovantes pour lutter contre le chômage des jeunes à La Réunion.



Accompagner les jeunes sortis du système scolaire



Dans le contexte économique difficile que l'on connait à La Réunion, la Mission Locale Nord s'engage auprès des jeunes du territoire Nord pour accompagner et faciliter leurs recherches d'emploi et leur insertion dans l'univers professionnel. « Des premiers pas dans le monde du travail rendus souvent difficile par un contexte tendu, dans un département parmi les plus touchés par le chômage et où l'emploi demeure la principale préoccupation de la jeunesse. » rappelle Jacques LOWINSKY, Président Délégué de la Mission Locale Nord.



Nombreuses sont les entreprises qui peinent pourtant à recruter sous nos latitudes, et recherchent des solutions pour s'adresser à des profils très divers en proposant de véritables perspectives de carrière dans des domaines variés. Acteur incontournable dans l'accompagnement des jeunes de 16 à 25 ans sortis du système scolaire, la Mission Locale du Nord de l'île s'est dotée en ce sens en mars 2020 d'une cellule relations entreprises.



Tout au long de l'année celle-ci assume un rôle de facilitateur entre les entreprises et les salariés de demain, en sélectionnant des offres d'emploi à destination des publics qu'elle accompagne. S'y ajoutent des offres de formation ou d'accompagnement, avec différents partenaires comme les centres de formation, les agences d'interim, le Pôle Emploi…



Plus de 250 offres d'emploi sur deux jours



Ce jeudi 20 octobre de 9h00 à 12h30 à la Nordev, et ce vendredi 21 octobre à l'académie intergénérationnelle des Camélias, les candidats sont invités à se présenter avec leur CV au lieu de rendez-vous pour faire acte de candidature sur une sélection d'offres à leur attention.



Leclerc, Leroy-Merlin… Une trentaine d'entreprises et de partenaires (Institutionnels, associations de quartier, 7 CFA, 4 agences d’intérims une douzaine d’employeurs) seront présents sur les deux jours, pour proposer emplois, formations, contrat en alternance, contrat de professionnalisation etc.



Plus de 100 offres seront proposées sur chacune des journées, et dans des secteurs très différents comme le commerce, les soins à domicile, l'artisanat, l'horticulture, l'administration, la grande distribution…



Cette opération de proximité, est destinée à se pérenniser. Cette première édition de ProxiJob à pour objectif de présenter aux jeunes du territoire Nord les secteurs d'activité qui recrutent près de chez eux et les métiers en tension.



C’est aussi l’occasion de présenter les aides disponibles aux employeurs pour soutenir l'accès à l'emploi des jeunes de Saint-Denis.



Proxi Job se concrétise aujourd’hui en collaboration avec les partenaires de proximité du territoire, et s’inscrit dans le cadre des actions du pilier Vie Active du Plan Ambition Jeunesse porté par La Ville de Saint-Denis.» explique Ericka Bareigts, Maire de Saint Denis.



L'opération Proxi Job est ouvert à tous les jeunes de 16 à 25 ans, sans obligation d'inscription auprès de la Mission Locale. Ce ne sont pas moins de 1000 jeunes qui sont attendus sur ces deux jours, que ce soit candidats qui ont déjà travaillé ou qui se présentent pour une première expérience. Il est simplement demandé à chacun de se munir d'un CV à jour et d'une tenue professionnelle. Des postes informatiques seront mis à disposition sur place, pour permettre d'ajuster en direct des éléments du CV. Des casques de réalité virtuelle seront également disponibles pour la découverte en immersion de différentes professions.



Plus de 3300 jeunes recrutés en 2021 accompagnés via la Mission Locale Nord



"Nous prospectons auprès des employeurs potentiels, et orientons les propositions en fonction des pré-requis demandés, afin de mettre en avant les profils de candidats qui correspondent aux offres. Ce sourcing facilite les recrutements, notamment pour les TPEPME qui ne disposent pas toujours d'un service des ressources humaines. En 2021, ce sont ainsi 3362 jeunes qui ont pu accéder à un premier emploi", souligne Marie-Lydiane Sacri, responsable de la Cellule Relation Entreprises de la Mission Locale Nord.



En s'adaptant aux situations et en privilégiant la proximité dans les recrutements, la Mission Locale Nord articule les exigences des employeurs aux attentes des jeunes candidats. Nombre d’entre eux sont qualifiés et même parfois très qualifiés, d’ou l’importance du travail d'accompagnement aussi bien sur de la formation, de l'alternance, de l'Interim, que sur des emplois en contrat pérenne.