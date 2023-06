La grande Une Proxénétisme : Une Saint-Pierroise de 19 ans incarcérée, huit clients placés sous contrôle judiciaire

Il y a un mois, un réseau de proxénétisme mettant en scène des mineures de moins de 15 ans a été démantelé dans le sud du département. A la tête de ce réseau présumé, une jeune fille de 19 ans prise en flagrant délit de proposition à un client qui recherchait de jeunes vierges. Par Isabelle Serre - Publié le Mardi 20 Juin 2023 à 11:56

Fatima* avait 19 ans lorsqu'elle a commencé à proposer et même à forcer des jeunes filles de son entourage à se prostituer. Une de ces dernières avait fait une fugue d'un foyer de l'enfance et s'était retrouvée hébergée chez elle. C'est ainsi que Fatima lui avait mis la pression pour qu'elle fasse des passes, au risque de se retrouver à la rue si elle refusait, ou bien de voir publier sur les réseaux de vidéos compromettantes.



En 2021, la victime avait porté plainte et permis aux forces de l'ordre de mettre la main sur un réseau orchestré par Fatima. Plusieurs mineures qui se trouvaient sous sa coupe ont pu être identifiées ainsi que huit clients mis en examen dans cette affaire et placés sous contrôle judiciaire dans le cadre de l'ouverture d'une information.

Quant à Fatima, elle a été interpellée en flagrant délit de proposition d'une adolescente de 14 ans à un homme qui recherchait "de jeunes vierges". Vêtue d'un jean et coiffée comme une enfant à qui on a fait des couettes, la vingtenaire a comparu ce mardi devant les magistrats de la chambre de l'instruction afin de contester le refus de sa demande de remise en liberté. En larmes, elle a tenté d'attendrir la cour alors que le parquet général dans ses réquisitions avait brossé un portrait de sa personnalité plutôt inquiétant.



Victime d'abus au cours de son adolescence, Fatima semble avoir un rapport à la moralité et aux moeurs très particulier. Dénuée d'affect, la jeune prévenue qui effectuait des passes au domicile maternel et en la présence de sa mère nécessite une prise en charge psychologique et un suivi socio-judiciaire pour pouvoir se réadapter à sa sortie de détention, indiquent les experts psychologues et psychiatres l'ayant examinée.



Son avocat, Me Ben Ali Ahmed, a souligné qu'il n'était moralement pas acceptable que les clients du réseau soient libres alors que sa cliente, si jeune, soit à la geôle. La cour s'est donnée jusqu'à demain pour rendre sa décision.



* Prénom d'emprunt