Courrier des lecteurs Provocation, fascisme, antisémitisme et poudre aux yeux

Un soi-disant philosophe (négationniste au demeurant en ce qui concerne les agissements de la France en Afrique) qui n’a jamais écrit un seul livre, un seul essai, un seul chapitre, un seul paragraphe, ni même une seule ligne à caractère philosophique, mais qui est un fervent militant et un ardent défenseur du Nouvel Ordre Mondial, a été « agressé » de façon haineuse, par un ou des imbéciles, lors de l’épisode 14 des manifestations des Gilets Jaunes…



N’aurait-il pas dû simplement continuer son chemin et ignorer avec philosophie ce qui venait de si bas ? C’est mon opinion, même si je condamne quelque forme d'agression que ce soit, verbale ou physique. Pour moi, la violence est le signe certain d’un manque d’intelligence et de savoir vivre. Voilà qui devrait donner à méditer à tous ces Messieurs des forces de l'ordre et à leur ministre de l’intérieur…



Mais que s’est-il réellement passé ? Lors de précédentes manifestations, il y a eu des tentatives pour faire sortir des groupes bien ciblés, comme les gens du voyage, les jeunes des banlieues, etc. Tous ces gens qui ne sont rien et que notre président méprise de toute sa hauteur ne sont pourtant pas si bêtes qu’il le pense car ils ne sont pas tombés dans le piège !



Cette fois-ci, il fallait encore trouver autre chose, un autre chiffon rouge à agiter afin de détourner l'attention des problèmes fondamentaux que rencontrent la France et les Français, tous les Français, quelle que soit leur origine proche ou lointaine.



Alors, quoi de mieux que le chiffon de l’antisémitisme ?



Petit retour en arrière, si vous le voulez bien…

Le 17 novembre 2005, le pseudo philosophe en question, déclarait de la France, sur un ton hystérique : « Ce pays mérite notre haine »…



Voilà… Le décor est posé.



Alors, que faisait ce monsieur dans une marche des Gilets Jaunes ? Comment se fait-il qu’il ait été insulté juste au moment où les caméras de BFMTV passaient par là et pointaient dans sa direction ?



La vraie question est là : Que cherche le pseudo pouvoir en place ?



La réponse : Mettre de l'huile sur le feux et nous enfumer ! Ce gouvernement est passé maître en la matière ! Ses tactiques ?Provoquer, insulter, dénigrer, diviser, pour mieux régner !



Nous ne tomberons pas dans les pièges grossiers de nos pseudo gouvernants. Nous ne nous attaquerons pas aux juifs, aux musulmans, aux catholiques, aux protestants, à la couleur de la peau des uns ou des autres, ni même à un minable aux propos anti français et déplacés. Nous ne sous attaquerons pas à nos voisins, à nos compatriotes, ni à nos visiteurs, pour peu qu’ils soient respectueux de la République et de la Nation Françaises.



Il y a de vrais combats, comme ceux que veulent mener les Gilets Jaunes et qui méritent notre attention. Il y a des combats qui durent depuis des générations comme celui de la femme, de nos femmes, de nos mères, qui réclament toujours une vraie reconnaissance de leur égalité en tant qu’être humain. Elles attendent toujours une égalité des salaires et la protection des forces de l’ordre et de la justice lorsqu’elles sont opprimées, blessées, massacrées…



Pourtant, rien ne bouge ! On fait juste reculer les statistiques des violences faites aux femmes en rendant plus difficile les poursuites contre leurs bourreaux, en les dissuadant de porter plainte, en classant sans suite leurs plaintes, y compris celles ayant entraîné des ITT de 8 jours ou plus, en renversant la situation. Car nombreuses sont les femmes victimes qui vont jusqu’à être condamnées à payer des dommages à leurs bourreaux qui, eux, sortent alors des tribunaux blanchis et enrichis sur le dos de leurs victimes…



Pourquoi est-ce que, globalement, rien ne change, du moins pas dans le bon sens ? Qui a mis l'ordre mondial en place ? Qui a toujours voulu dominer les peuples et le monde ? Une minorité de possédants qui nous imposent cet ordre économique et mondial, qui se moque bien de la condition humaine et qui ne tend que vers le bénéfice de la finance, donc ses bénéfices propres. En bref : une poignée de mégalomanes qui, s’étant emparé, souvent de façon illégale et mensongère, plus de la moitié des richesses de la planète recherchent toujours plus de pouvoir.



Tous les systèmes politiques ont été vidés de leur sens. La société a été démantelée quand on a fait exploser la famille et que, sous couvert d’émancipation, on a encore plus asservi les femmes.



Il nous faut maintenant devenir créatifs si nous voulons nous en sortir et construire un avenir pour nos enfants. Il nous faut réinventer une société humaine et humaniste, une société de partage et de soutien, une société basée, non pas sur l’avidité, mais sur l’amour.



Car c'est bien uniquement par cette valeur fondamentale que nous pourrons nous relever. Marc MARIE, vieux, certes, mais loin d'être idiot et d'avoir la vue basse…





