A la Une .. Providence, le nouveau clip engagé de Louïz

Louïz, chanteuse, ancienne Miss Trans France et marraine de l'association Orizon, sort un nouveau clip et réaffirme sa lutte contre la LGBT-phobie. Par NP - Publié le Jeudi 23 Février 2023 à 15:01





Ce 21 décembre 2023, le Centre LGBTQIA+ de l'Océan Indien, géré par l'association Orizon, a été ravagé par les flammes. Un acte malveillant au regard des inscriptions à caractère homophobes retrouvées sur les murs de la structure et qui démontre une fois de plus qu'en 2023 la mobilisation pour la visibilité de la communauté LGBTQIA+ reste importante afin d'éduquer et de sensibiliser.



Après avoir dévoilé récemment les deux derniers titres de son EP Évolution sur les réseaux sociaux, Louïz, ancienne Miss Trans France 2021, a choisi de dévoiler le premier clip de son nouvel EP [R]Évolution le 22 février, date de son anniversaire.



"La sortie du clip était programmée pour le 22 février, j'ai d'abord hésité à maintenir sa sortie lorsque j'ai appris avec horreur ce qui s'était passé pour Orizon. Mais quand j'ai vu la volonté de fer des bénévoles et des équipes à reconstruire et à aller de l'avant, je me suis dit que le clip et ses clins d'œil tombaient à point nommé."



En effet, dans



La scène du match de foot, où l’un des joueurs brandit le drapeau LGBTQIA+, est le pied de nez de l’artiste à la coupe du monde et à la polémique autour de ce drapeau arc-en-ciel, interdit dans les stades du Qatar, alors qu’il est juste le reflet des multiples couleurs que peut prendre l’amour.



"La LGBT-phobie existe toujours ! j'y ai d'ailleurs été davantage confrontée professionnellement parlant, depuis que je travaille sur mon nouvel EP [R]Évolution qui musicalement a davantage une couleur Afro pop urbaine. Aya Nakamura, dans une interview vidéo, parlait de la complexité d'être une femme dans cet univers musical. Aujourd'hui, je comprends exactement ses mots et je peux dire qu'être une femme trans qui ose mettre le pied dans cet univers musical est sans doute une forme d'affront pour certains. Je n'ai pas fait un dixième de ce que cette artiste a accompli, je ne suis pas vraiment connue, et pourtant je sens déjà une certaine virulence à mon égard. Je me doute que la sortie de ce clip va m'exposer encore plus à de la haine, mais qu'importe, il est important de rappeler que nous existons et que nous voulons juste avoir la liberté d'être et d'exister au même titre que n'importe quel être humain dans cette société."



