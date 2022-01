A la Une . Protocoles sanitaires : Plusieurs syndicats d'enseignants appellent à la grève ce jeudi

Écoles, collèges et lycées sont appelés à une journée d'action après-demain afin d'exprimer le ras-le-bol des enseignants. Dans leur viseur, le ministre de l'Education nationale. Par Nicolas Payet - Publié le Mardi 18 Janvier 2022 à 14:46

Le mouvement de grève très suivi le 13 janvier dernier devrait se poursuivre ce 20 janvier ainsi que le 27. À la manœuvre, pas moins de huit syndicats d'enseignants qui promettent un jeudi noir à l'école. Une journée d'action est prévue avec grève selon les territoires le 20 et une grève pure et simple le 27.



Les réponses apportés par Jean-Michel Blanquer aux revendications des grévistes sont jugées insuffisantes: "Il faut pouvoir arriver à travailler dans un environnement sécurisé pour les élèves et les adultes", a déclaré la secrétaire générale du SNES-FSU sur les ondes métropolitaines.



"Les annonces faites par le Premier ministre et le ministre ne répondent pas aux revendications", estime Sud Éducation 69 qui réclame des recrutements immédiats (et non sur liste complémentaire), plus de masques FFP2 et chirurgicaux et le report immédiat des épreuves de spécialité du bac.



"Les promesses de recrutement de contractuels, on sait déjà qu'elles ne seront pas honorées car nous savons qu'aujourd'hui les rectorats ne parviennent pas à recruter", prétend la Fédération syndicale unitaire (FSU), qui réclame des capteurs de CO2, la création de postes d'enseignants, personnels infirmiers, assistantes sociales et la revalorisation des salaires.



Certains syndicats souhaitent la démission de leur ministre.