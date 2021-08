A la Une . Protocole sanitaire dans les écoles : Les parents d'élèves manifestent

Le collectif "Enseignant" et l'association "Parents 974 Mobilisation" se sont rassemblés ce matin devant le rectorat. Par Nicolas Payet - Publié le Jeudi 12 Août 2021 à 09:41

Des enseignants présents ce matin à la manifestation s'opposent au lancement de la vaccination dans les établissements scolaires (collèges et lycées). Ils refusent de participer aux efforts de vaccination sur les plus jeunes. Ils contestent aussi le protocole sanitaire mis en place, lequel consistera à isoler les élèves non-vaccinés si des contaminations ont lieu, et dénoncent des "mesures discriminatoires".



Les parents d'élèves représentés par l'association "Parents974 Mobilisation" fustigent aussi le protocole mis en place dans les établissements primaires et secondaires. Ils affirment que les enfants sont peu vecteurs du virus et qu'ils ne développent pas de forme grave de la maladie, et considèrent les mesures comme "excessives et dangereuses".